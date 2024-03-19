Apartman yönetimi kayıt altına alınmalı

Ziya İPEK

Adana’da profesyonel apartman yönetimi sektöründe yer alan Saha Entegre Tesis Yönetim Hizmetleri Şirketi, 2016’dan bu yana çözüm ortağı olduğu apartmanların günlük işleyişini ve idaresini, yasal mevzuata ve yönetim planına uygun uzman ekipler tarafından yürüterek, konut sahipleri için huzurlu ortamlar oluşturulmasına katkı sağlıyor.

Kurucu Şirket Ortağı Mert Can Yılmaz, sektörün merdiven altı tabir edilen yapıdan kurtarılarak kayıt altına alınması halinde binlerce kişiye istihdam sağlayacak kapasitede olduğunu söyledi. Adana başta olmak üzere Türkiye genelinde profesyonel apartman ve site yönetimi alanlarında faaliyet gösterdiklerini anımsatan Yılmaz, 8 yıldan bu yana “müşteri memnuniyetine odaklı” çalışma yöntemi ile Adana’da binin üzerinde binada toplamda 30 binin üzerinde kat malikine hizmet verdiklerini söyledi.

“Apartmanları, yetkilendirilen profesyonel şirketler yönetsin”

Hizmet sundukları yerlerde, kat maliklerine deneyimli ve uzman ekipleri ile zaman yönetimine katkı, maliyet avantajı ve huzurlu bir ortam sağladıklarını ifade eden Mert Can Yılmaz, özellikle büyük şehirlerde sağladıkları katma değerin artırılması açısından merdiven altı hizmet üretenler için sıkı denetim istedi.

Mert Can Yılmaz, bu sayede, sektörün daha dinamik bir yapıya kavuşacağını, daha fazla ve nitelikli istihdam sağlayacağını ayrıca faturalandırılan hizmetler sebebiyle vergi gelirlerine de katkı sağlanacağını aktardı. Yılmaz, “Apartmanların yetkilendirilmiş profesyonel şirketler tarafından yönetilmesi ile sektörde çok fazla istihdam oluşur ve çok büyük vergi kaybı ortadan kalkar. Sadece Adana’da binlerce apartman var. Bu sayede sadece bu ilde 3-4 bin yeni istihdam gerçekleşir.” ifadelerini kullandı.

“Apartman sakinleri şirketin deneyimine bakmalı”

Profesyonel apartman yönetimi hizmetlerince aidat tahsilatı ve takibi, temizlik ve güvenlik personeli ile çeşitli sorunlar için usta temini, bina bakımı ve onarımı, yasal işlemler, muhasebe ve finansal işlemler, asansör bakımı, bahçe bakımı, otopark yönetimi, sigorta işlemleri ve apartman sakinlerine iletişim ve bilgilendirme yapıldığını anımsatan Mert Can Yılmaz, apartman sakinlerinin hizmet alacakları yönetim şirketlerinin; mutlaka deneyim ve referanslarına, hizmetlerinin kapsamına, maliyetlerine, yönetim tarzına, apartman sakinleriyle iletişimine yönelik araştırma yapmaları gerektiğine dikkat çekti.

Yılmaz, hizmet alımı yöntemi ile personel teminini Adana’nın yanı sıra Hatay, Isparta, Balıkesir, Aydın ve Eskişehir'de gerçekleştirdiklerini şu an için Diyanet Vakfı ile Aile Sağlığı Merkezleri’ne hizmet sağladıklarını sözlerine ekledi.

“Temizlik personeline büyük ihtiyaç var”

En büyük sorunlarının apartmanlar için temizlik personeli temin etmek olduğunu aktaran Mert Can Yılmaz şu an için Adana genelinde apartman temizliği yapabilecek bin kişiye aynı gün içinde istihdam sağlayabileceğine dikkat çekti. Yılmaz, “Apartman temizliği yapacak yüzlerce kişi bu sektörde istihdam edilebilir. Temizlikten anlayanların boşta kalma şansları yok. Güvenlik sektörü için de aynı sözleri söyleyebilirim. Özellikle temizlik alanında, kişilerin artık bu işi yapıp yapamayacaklarına da bakmıyoruz. Eğitiriz, öğretiriz diyoruz ama yine işçi bulamıyoruz” diye konuştu.