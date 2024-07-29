Arsa fiyatları bir yılda ne kadar arttı? Konuta ulaşamayan arsaya koşuyor

Konut fiyatının geldiği nokta ve faizlerdeki yükseliş ev sahibi olmayı zorlaştırırken, arsa talepleri ise yükselişe geçti. Alım gücü konut fiyatlarına yetişemeyenlerden bazıları tercihini arsadan yana kullanınca gayrimenkul platformlarındaki arsa ilan sayısı da son 6 ayda yüzde 25 oranında yükseldi.

Sözcü’nün haberine göre konut fiyatları son bir yılda ülke genelinde yüzde 43 oranında artarken, arsa fiyatlarında yaşanan artış ise yüzde 63 oldu. Türkiye’de arsa satışının yıllık 15 milyar TL civarında olduğu belirtilirken, arsa talebinin de önümüzdeki yıllarda artması bekleniyor. Yeni nesil gayrimenkul platformu Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, arsa ilanlarındaki artışın Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerini öne çıkardığını, ilan sayısında ise İzmir, Bursa, Tekirdağ ve Antalya kentlerinin ilk sırada yer aldığını söyledi.

“Mevcut piyasa koşullarında, arsa ve tarla yatırımları genellikle uzun vadede yüksek getiri potansiyeli sunuyor” diyen İdikat, “Son bir yılda Türkiye genelinde arsa fiyatlarının yüzde 63, tarla fiyatlarının yüzde 54, ticari gayrimenkul fiyatlarının yüzde 44 ve konut fiyatlarının yüzde 43 oranında arttığını gözlemliyoruz. Bu artışlar, özellikle arsa yatırımlarına olan ilginin arttığını ve konut piyasasında yaşanan durgunluğun devam etmesi durumunda bu eğilimin süreceğini gösteriyor” diye konuştu. İdikat, arsa yatırımlarına olan ilginin gelecek yıllarda daha da artabileceğini söyledi.

Arsa ilanlarında özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri öne çıkıyor. Emlakjet’in verilerine göre ilan sayısında ise İzmir, Bursa, Tekirdağ ve Antalya ilk sırada yer alıyor.

Konuta ulaşmak zorlaştı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri de arsa, tarla ve ticari gayrimenkul talebinde yaşanan yükselişi gözler önüne serdi. Verilere göre konut satışları 2023’te, 2022’ye kıyasla yüzde 17.5 oranında düşerek 1 milyon 225 bin 926 adette kaldı. Öte yandan geçen yılın ilk 10 ayında arsa, tarla ve ticari gayrimenkul satışlarının 1 milyon 426 bin 146 adete çıkarak adeta rekora koştu. Verilere göre konut satışları haziranda da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.2 azalarak 79.313 adette kalarak, konuta ulaşımın ne kadar zorlaştığının göstergeleri arasında yer aldı.