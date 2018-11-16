Bakan Kurum: Müteahhit yapamazsa banka yapacak

16 Kasım 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müteahhitlere yönelik yapılan düzenlemeyle "tamamlama sigortası" veya "teminat" şartı getirildiğini belirterek, müteahhitlerin inşaatı tamamlayamadığı yerde banka ya da sigorta firmasının bunu yapacağını bildirdi.

Kurum, 24 TV'de katıldığı canlı yayında yarın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçeleri ve TBMM Çevre Komisyonunda kabul edilen Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklife ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'a yarın toplam büyüklüğü 1,5 milyon metrekare olan 5 millet bahçesi kazandıracaklarını aktaran Kurum, "Şu an İstanbul'da halihazırdaki yeşil alan miktarı yaklaşık 59,5 milyon metrekare, bu alanı yüzde 2,5 artırıyoruz ve 1,5 milyon metrekare daha yeşil alanı İstanbullu vatandaşlarımıza kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Açılışı yapılacak millet bahçelerinin özelliklerinden bahseden Kurum, bahçelerin içinde sosyal alanlar, meydanlar, millet kıraathanesi, koku bahçeleri, bisiklet, yürüyüş yolları, dinlenme ve piknik alanlarının yer alacağına dikkati çekti.

Atatürk Havalimanı'nda millet bahçesi inşaatı 2019'da başlayacak

Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi yapılmasına ilişkin de havalimanının 2019 içerisinde tamamen taşınmasını öngördüklerini belirterek, "2019 içerisinde Atatürk Havalimanı'nın olduğu alanda millet bahçesi inşasına başlayacağız. Pistin bir kısmı kalacak ve pistle birlikte bugün havalimanına hizmet veren binaları da bölgenin ihtiyacı olan fuar alanına çevirmeyi öngörüyoruz. Diğer 8-9 milyon metrekarelik alanda da millet bahçesi inşasına önümüzdeki yıl başlayıp, çok kısa zamanda inşasını tamamlayıp, vatandaşımızın hizmetine sunacağız." ifadesini kullandı.

Kurum, Ankara'da da Atatürk Kültür Merkezi'nin olduğu alanın millet bahçesine dönüştürülmesi, Kanal Ankara Projesi ile Eymir ve Gölbaşı'nda düzenlemeler yapacaklarını belirtti.

Kentsel dönüşüm ve mekansal planlama konusundaki çalışmaları da anlatan Kurum, vatandaşın canını, malını koruyacak, bölge ve şehre değer katacak projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.

Müteahhitler 9 sınıfa ayrılacak

TBMM'de kabul edilen teklife ilişkin de değerlendirmede bulunan Kurum, Türkiye'de yaklaşık 450- 500 bin müteahhit olduğunu belirterek, düzenlemeyle müteahhitlerin yeterliliklerine göre 9 sınıfa ayrılacağını vurguladı.

Kurum, kentsel dönüşümde bazı müteahhit firmaların mali sorun yaşayıp çalışmalarını durdurduğunda vatandaşların mağduriyet yaşadığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Müteahhit bu işi yapabileceğine ilişkin gidecek bankadan veya sigorta firmasından 'Ben buraya tamamlama sigortası yaptırmak istiyorum' diyecek. Banka ya da sigorta firması müteahhit adına bize diyecek ki 'Bu firma burayı yapabilir, bunu yapabilecek mali kriterleri vardır ben de referans oluyorum, sigorta sağlıyorum.' Yapamazsa eğer banka yapacak, sigorta firması yapacak veya Bakanlığımızın belirlediği teminatları sağlamak zorunda olacak. Bunları da inşallah çok yakın zamanda yönetmelik olarak yayınlayacağız. Bakanlık olarak biz de belli teminatları içerir bir düzenleme yapacağız. Bu düzenlemelerle birlikte biz sahada kentsel dönüşümde vatandaşımızın mağduriyetinin önüne geçmiş olacağız."

Naylon poşetlerin ücretli satılması

Kurum, marketlerde naylon poşetlerin ücretlendirmesiyle ilgili de yılda 30-35 milyar adet plastik poşet tüketildiğini belirterek, "Bir plastik poşet 100 yılda doğaya karışıyor. 2050'de denizlerdeki balık sayısından daha fazla atık plastik olacak. Biz çevremize, kendimize zarar veriyoruz, farkında değiliz. O yüzden bu düzenlemeyle kişi başı 440 olan poşet kullanımını 40 adete düşüreceğiz. Yüzde 90 tasarruf sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA