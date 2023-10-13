Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 100 bin köy evimizi çelikten yapacağız

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda ele alınan tavsiyeler doğrultusunda, deprem bölgesindeki köy evlerinin hafif çelikten yapılacağını kaydetti.

6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde, yapımını tamamlayıp teslim ettikleri ve yapımına başladıklarıyla toplam 143 bin 271 köy evi inşa edeceklerini belirten Özhaseki, "Deprem bölgesinde 100 bin köy evimizi çelikten yapacağız. İleri yapı teknolojisi kullanarak hafif çelikten depreme dayanıklı inşa edeceğimiz 100 bin köy evimizin duyurusu, vatandaşlarımızın da yüzünü güldürdü. Onların memnuniyeti bizim de gururumuz oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, paylaşımında, afetzedelerin, köy evlerinin çelikten yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti anlatan videoya da yer verdi.