Binalarda yenilenebilir enerji zorunluluğu 1 Ocak’ta başlıyor

Düzenleme, Türkiye›nin beyan ettiği "2053 net sıfır emisyon binalar” hedefi kapsamında Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği değişikliği ile hazırlandı. Buna göre 1 Ocak 2023’ten itibaren, bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binalar enerji performans sınıfı en az “B” olacak şekilde inşa edilecek. Ayrıca bu binaların, kullandığı enerjinin en az yüzde 5’ini güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması zorunlu olacak.

Pencerelerin ısı yalıtım değerleri iyileştirilecek

Bu yapıların halen “C” olan asgari enerji performansının “B”ye çıkarılması ile ısı yalıtımında kullanılan yalıtım malzemesi kalınlıklarında da en az 2 santimetre artış olması gerekecek. Bu kapsamda asgari ısı yalıtım malzemesi kalınlıkları İstanbul›da 5 santimetreden 7-8 santimetreye, Ankara›da ise 6 santimetreden 8-9 santimetreye çıkacak. Ayrıca pencerelerin ısı yalıtım değerleri iyileştirilecek. Bu sayede binaların, ısıl konfor şartları bozulmadan ortalama yüzde 25 daha az enerji tüketmeleri sağlanacak.

Enerji ithalatında 10 milyar lira düşüş sağlanacak

Yapılan düzenleme gereği, 1 Ocak 2023’ten itibaren projeleri buna göre hazırlanmayan binalara ruhsat düzenlenemeyecek. 1 Ocak 2025’ten itibaren 2 bin metrekare üzeri tüm binalara yaygınlaştırılması ve kullanılan enerjinin en az yüzde 10’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlaması zorunluluğu da getirildi. Yapıların 2023’ten sonra bu şartlara uygun inşa edilmesiyle Türkiye’nin enerji ithalatı faturasında yıllık 10 milyar lira düşüş sağlanması, 2025’ten itibaren ise yıllık düşüşün 15 milyar liraya ulaşması hedefleniyor.

100 m2’lik dairenin faturası yüzde 20 düşebilir

Yönetmelikteki değişikliğin sektöre ve son kullanıcıya etkilerini değerlendiren ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan, yönetmeliğe uygun inşa edilecek binalarda ısıtma ve soğutmada daha az enerji kullanılacağını belirterek, “İklim ve coğrafi koşullara göre değişmekle birlikte 100 m2 bir dairenin enerji giderinde yüzde 20’ye varan tasarruf sağlanabilir” dedi.

“Yalıtım malzemelerinin kalınlığı ve niteliği artacak”

‘’Binalar verimli hale gelecek” Enerji performans sınıfının ‘C’den ‘B’ye çıkarılması ile birlikte ısı yalıtımında kullanılan malzemelerin kalınlıklarında da artış olacağını ifade eden Ozan Turan, “Türkiye’deki toplam 22 milyonun hanenin yüzde 80’inde yalıtım uygulaması bulunmuyor veya çok zayıf. Bu yönetmelikle birlikte yalnızca kalınlık değil kullanılan malzemelerin ısıl iletkenlik katsayılarında da iyileşme olacak. Bu da piyasada kaliteli ve nitelikli ürün kullanımını artıracak” diye konuştu. Ozan Turan, ‘’Bu yönetmelikle birlikte artık ülkemizde de belli bir alan büyüklüğüne sahip olan binalar, enerjisinin bir kısmını kendisi üretecek, kalan enerji ihtiyacını da çok daha verimli bir şekilde kullanacak. NSEB şartı 1 Ocak 2025’ten itibaren 2 bin metrekareye çekileceği için şimdiden pek çok binanın bu doğrultuda inşa edileceğini öngörüyoruz” dedi.