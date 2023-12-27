Birden fazla evi olanlara ek vergi mi geliyor?

Bu değişim ile birlikte ev fiyatlarındaki artışı dengelemek ve piyasadaki dalgalanmaların azaltılması amaçlanıyor. Evin değerine göre belirlenecek olan bu vergi, özellikle de yüksek fiyatlı konut sahiplerini etkileyecek.

Habertürk yazarı Rahim Ak, konut alımlarında vergi düzenlemelerinin değişeceğini belirtti. İlk konut alımında uygulanan yüzde 4 verginin, ikinci ve üçüncü konut alımlarında artacağını vurguladı.

Ak şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda konut satın alınırken tapu harcı yüzde 2 satıcıdan yüzde 2 alıcıdan olmak üzere yüzde 4. Edindiğimiz bilgilere göre düşünülen düzenlemede de vatandaş ilk evini satın alırken harç yüzde 4 olacak. İkinci evi almaya çalıştığınızda bu tutar muhtemelen bir kat artacak. Üçüncü, dördüncü belki daha fazla evi almaya çalıştığınızda belki bir kaç kat daha artacak. Bakalım lobi gücünün fazla olduğunu bildiğimiz inşaat müteahhitlerine rağmen bu düzenleme yapılabilecek mi?"