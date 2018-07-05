Bodrum'un ikinci Swissôtel'i 2019'da açılacak

05 Temmuz 2018

Bodrum’da bugüne kadar 30 farklı gayrimenkul projesi geliştiren Çağdaş Holding, projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Son 5 yılda Bodrum’a yaptıkları yatırım tutarının 250 milyon euroyu aştığına dikkat çeken Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, “Son 5 yılda devreye aldığımız projeler ile hızlıca büyümeye devam ediyoruz. Turgutreis’te 75 milyon euro yatırımla Swissotel Resort Bodrum Beach’i açtık. Açılışı 2015’te gerçekleştirilen bu projemiz Swissotel’in de Türkiye’deki ilk resort oteli oldu. Şimdi Bodrum merkezde 100 milyon euro yatırımla Swissotel Resort Bodrum Hill’i devreye alıyoruz. Bu otelimizin açılışını da 2019 senesinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Cennet Koyu'na konut ve butik otel

Turizm yatırımlarının dışında, gayrimenkul projelerine de hız verdiklerinin altını çizen Dağlarca Çağlar, “İçmeler bölgesinde bulunan Şalvarağa’da ise 15 milyon Euro yatırımla 5 lüks villa geliştiriyoruz. Bunun yanında Bodrum’un merkezinde Skyhill Homes projemizi tamamlamak üzereyiz ve son olarak da Türkbükü’nde Cennet Koyu’nda konut ve butik otel projemize start verdik” dedi. Çağlar, grup olarak 2018 yılındaki cirolarının ise 200 milyon TL’nin üzerine çıkmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Nüfus 10 yılda yüzde 63 arttı

Son yıllarda özellikle Türkiye’nin büyük şehirlerinden Bodrum’a yönelik büyük bir talep olduğunu ifade eden Dağlarca Çağlar, “Bodrum’un nüfusunun son 10 yılda yüzde 64 artması da bunun en somut göstergesi. Bodrum, hızla yükselen gayrimenkul fiyatlarıyla yatırımcıların da radarına girmiş durumda. İngilizlerden, Almanlara, Araplardan, Amerikalılara kadar birçok vatandaş burada artık konut alıyor” dedi.

Gayrimenkul fiyatları ikiye katlandı

Akdeniz turizminin yeni merkezi olan Bodrum’un, dünyanın en lüks otel zincirlerinin de gözdesi konumunda bulunduğunu söyleyen Dağlarca Çağlar şöyle devam etti: “Bu talebe paralel olarak Bodrum’daki gayrimenkul fiyatları da son yıllarda ciddi biçimde yükseldi. Ocak 2013’te ortalama bir gayrimenkul projesinin metrekare fiyatı 2.660 TL iken bu rakam son araştırmalara göre 5.500’yi aşmış durumda. Bu rakamlar güvenilir markaların doğru lokasyonda yer alan lüks projelerinde ise 60 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.”

7 milyar dolarlık yatırım yolda

Artan tüm bu talebin Bodrum’un yüksek potansiyelini ortaya koyduğunu ifade eden Dağlarca Çağlar, "Bodrum artık, markalı konut üreticileri, lüks otel zincirleri, özel okullar ve hastanelerin kıymetli adresi haline dönüştü. Halihazırda Bodrum’da 7 milyar dolarlık yatırım söz konusu. Bu rakam aslında her şeyi açıklıyor” dedi.