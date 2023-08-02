Caddebostan’da satılık konutlarda metrekare fiyatı 90 bin TL’yi aştı

London Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Parmak, bu bölgelerde yabancı yatırımcıların gösterdiği ilgi hakkında değerlendirmelerde bulundu ve gayrimenkul yatırımcılarına önemli tavsiyeler sundu.

Mesut Parmak, İstanbul'un eşsiz coğrafi konumu, zengin tarihî mirası ve sürekli artan nüfusu ile gayrimenkul yatırımcıları için cazip bir pazar olduğunu vurguladı. Aynı zamanda şehrin Anadolu Yakası'ndaki hızlı gelişimi, modern altyapı çalışmaları ve ulaşım imkânlarının sürekli iyileştirilmesinin de bölgeye olan ilgiyi artırdığına dikkat çekti.

Yabancı yatırımcının ilgisi artıyor

Bağdat Caddesi'nin lüks mağazaları, restoranları, kafeleri ve yeşil alanlarıyla bilinen prestijli bir bölge olduğunu ifade eden Parmak, bu bölgede yaşamın kalitesinin yüksek olmasının yatırımcıları cezbettiğini belirtti.

Anadolu Yakası'nın diğer semtlerinde de benzer bir ilginin arttığını ve kentsel dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte modern konut projelerinin bu bölgelerde yoğun bir şekilde geliştirildiğini söyledi.

Mesut Parmak, son dönemde yabancı yatırımcıların İstanbul Anadolu Yakası ve Bağdat Caddesi'ne artan ilgisinin altını çizdi. Türkiye'nin ekonomik ve kültürel açıdan cazibe merkezi olması, yabancı yatırımcıları bu bölgedeki gayrimenkullere yönlendiren önemli etkenlerden biri oldu.

En düşük artış yüzde 50

Özellikle Arap ve Avrupalı yatırımcıların, İstanbul'da konut ve ticari gayrimenkul yatırımlarına yönelik taleplerinin arttığına dikkat çekti. Son 1 yılda emlak piyasasındaki değişimler incelendiğinde, bölgenin yatırımcı ilgisi gören konumlarından Caddebostan’da satılık konut metrekare fiyatlarında %50’ye varan artış görüldü. Bu durumu Suadiye’de %60 ve Feneryolu’nda ise %75’lere varan artışlar takip etti.

Metrekare başına fiyatlarda ise sırasıyla Feneryolu’nda ortalama 70.000 TL, Suadiye’de 80.000 TL ve Caddebostan’da ise yaklaşık 90.000 TL ile fiyat artışı yansımaları gözlemlendi. Bölgeye Körfez ülkeleri ve İran’dan gelen yatırımcı ilgisinde de artışın sürmesi bekleniyor.

'Uzman rehberlik doğru yatırım'

Mesut Parmak, gayrimenkul yatırımcılarına, yükselen piyasada doğru adımlar atmaları için bazı önemli tavsiyelerde bulundu: “Gayrimenkul yatırımı yaparken, alanında uzman ve güvenilir bir emlak danışmanından destek almak büyük önem taşır. Uzman rehberlik, doğru yatırımı yapma olasılığını artırır. Yatırım yapmayı düşündüğünüz bölge hakkında detaylı araştırma yapın. Bölgenin gelecekteki potansiyeli, altyapı çalışmaları ve çevredeki sosyal yaşam olanakları gibi faktörleri değerlendirin. Yatırım yapacağınız gayrimenkulün kira getirisi ve geri dönüş süresini mutlaka hesaplayın. Gayrimenkul yatırımı her ne kadar güvenli bir yatırım türü olsa da, riskleri göz ardı etmemek önemlidir. Finansal durumunuzu ve yatırım hedeflerinizi dikkate alarak riskleri en aza indirmeye çalışın. Dolayısıyla, uzun vadeli bir perspektifle plan yapmak, yatırımın getirisinden tam anlamıyla yararlanmak açısından önemlidir.”