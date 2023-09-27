Çekmeköy’de konuta 4 milyar TL'lik yatırım

Hamide HANGÜL

Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması, sağlam mühendislik çözümleriyle üretilen projelere ilgiyi artırdı. Bu kapsamda Ege Yapı ve Mono Yapı ortaklığında, radye temel üzerine tasarlanan Çekmeköy’de OrmanYaka projesi 4 milyar TL yatırımla hayata geçirilecek.

Kentsel planlama yaklaşımı ile tasarlanan 150 daire ve 16 ticari üniteden oluşan projeye, 5 bin ön talep geldi. Metrekare fiyatlarının ortalama 120-130 bin TL’den başladığı projede daire ve ticari ünitelerin Aralık 2025’te teslim edilmesi planlanıyor. Projenin tanıtıldığı basın toplantısında konuşan Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, deprem konusuna değinerek, “Büyük bir hızla, depreme karşı güvenli şehirler inşa etmeliyiz.

Kentlerin sürdürülebilir alanlarını yaygınlaştırmak, depreme dayanıklı konut stokunu artırmak, ülkemiz ekonomisine ve istihdamına katkı sunmak amacında; Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 7 milyar TL yatırım değerinde proje üreteceğimizi açıkladık.

Bugüne kadar taviz vermediğimiz; İleri teknoloji odaklı yönetim yaklaşımı, yenilikçi bakış açısı ve güçlü mühendislik anlayışı ile oluşturduğumuz Ege Yapı ilkelerini bundan sonra da geliştirerek devam ettirmek ve tüm projelerimize bu knowhow’ı yansıtmak en büyük hedefimiz. Bu odakta, ülkemizin bulunduğu ekonomik konjonktür ve ihtiyacı olan konut arzına destek olmak için elimizi taşın altına koymaya ve üretmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Teslimler Aralık 2025’te

Ege Yapı olarak ürettikleri yaşam alanlarında barınma ihtiyacının yanı sıra, sağlıklı ve sosyal alanlarına da büyük önem verdiklerinin altını çizen Kabadayı, “37 bin metrekare arsada, çam ormanlarının arasında, arazi eğimine uyumlu yerleşimi ile her katında müstakil ev rahatlığı sunan projemizi satışa sunuyoruz 15 blokta 150 daire ve 16 ticari ünitenin satışa çıktığı projede, her blok 3-4 kat olacak şekilde tasarlandı.

Daire tiplerinin 1+1’den 5+1’e kadar farklı büyüklüklerde tasarlandığı OrmanYaka’da tüm daireler, birbirinin manzarasını kesmeyecek şekilde planlanıyor. Doğaya zarar vermeden ekolojik dengeyi koruyarak seçilen; ahşap, doğal taş ve metal peyzaj ürünleri yaşlandıkça değerlenen doğal malzemelere yer veriliyor. Projede teslimleri 2025 Aralık ayında yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Kentsel dönüşüm bakanlığı beklentisi

Kentsel dönüşüm konusu ve şehirlerin depreme dirençli hale getirilmesinin önemine vurgu yapan İnanç Kabadayı, 1 Ekim’de yeni yasama yılının başlamasıyla, kentsel dönüşümle ilgili kanunların önerilerinin gündeme gelmesini beklediklerini belirterek, “Kampanyaların da gündeme gelmesini bekliyoruz” dedi. Kabadayı, sektörde Kentsel Dönüşüm Bakanlığı kurulmasına yönelik bir beklenti olduğun da vurguladı.

Zemin etüt çalışmaları tamamlandı

Toplantıda verilen bilgilere göre, OrmanYaka projesi, deprem uzmanlarının da açıkladığı zemin sağlamlığı açısından güvenli semtlerden biri olan Çekmeköy’de hayata geçiriliyor. 2019 Deprem Yönetmelikleri kapsamında, belediye kontrolü altında, zemin etüt çalışmaları tamamlandı. Geoteknik uzmanı İnşaat Yüksek Mühendisi tarafından seçilen statik parametreler ile taşıma gücü, oturma ve sıvılaşma gibi analizler yapıldı. Mimari projedeki yapı temel kotları dikkate alındığında, temel taşıma gücü tasarım dayanımı oturma açısından, tüm bloklarda üstyapıdan aktarılan yükleri güvenle taşıdığı belirlendi. Projedeki tüm bloklar radye temel sistemi üzerine tasarlandı. Projenin taşıyıcı sisteminde, kirişsiz plak döşeme seçildi. Yüksek betonarme perdeler ile yüksek betonarme kolonlar birlikte kullanıldı.

Sabiha Gökçen’e 25 dakika uzaklıkta

OrmanYaka projesi, İstanbul Havalimanı’na 35 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 25 dakika, Avrasya Tüneli, Şile Otoyolu ve 3 ana köprü güzergâhına 25 dakika mesafede yer alıyor. E-5 ve TEM otoyollarına kısa sürede bağlantı imkânı ile şehir içi ve şehirlerarası yolculuklar içinde hızlı bağlantı sağlıyor. Proje aynı zamanda bölgedeki prestijli eğitim kurumları, spor tesisleri ve hastanelere olan yakınlığıyla da öne çıkıyor.