Deprem izolatörlü konutlara talep artıyor

Deprem sırasında binanın taşıyıcı sistemi üzerindeki kuvvetleri azaltarak, yapının hasar görmesini engelleyen veya azaltan sismik izolatörlü sistemler son dönemde Türkiye’de bir süredir özellikle hastanelerde kullanılmaya başlanmış durumda. Yeni kamu binalarında da kullanımına rastlanan sismik izolatörler son dönemde nadiren de olsa konutlarda da uygulanmaya başlandı. Son dönemde konut alırken vatandaşların tercih kriterlerinin başında ‘depreme dayanıklılık’ gelirken, özellikle sismik izolatörlere sahip binaların tercih edildiği belirtiliyor.

İnşaat üretimi noktasında faaliyetlerini sürdüren Hocaoğlu Grup da vatandaşlardan gelen talepleri göz önünde bulundurarak deprem sismik izolatörlü konut projesi hayata geçirmek için bir süre önce harekete geçti. Yapılan açıklamaya göre şirket, İstanbul Sancaktepe’de yaklaşık 1,2 milyar liralık yatırımla ve "Depremde Sadece Beşiğiniz Sallansın" sloganıyla hayata geçirdiği sismik izolatörlü projesi Japon Konutları’nın temellerini geçen ay attı. Farklı tipte 126 konutun bulunduğunu yatay mimariye sahip Japon Konutları projesinde, spor salonlarından yüzme havuzlarına, saunadan tenis kortuna kadar pek çok sosyal donatı alanı yer alıyor. Sadece 6 kattan oluşan projede, yeşil alanlar ön plana çıkıyor.

"Japon konutları projemize ilgi çok yüksek"

Hocaoğlu Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Okan Hocaoğlu, geçen yıl yaşadıkları ve "asrın felaketi" olarak tabir edilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından insanların güvenli yapılar noktasında daha hassas olduğunu söyledi.

Kendilerinin de bu hassasiyeti göz önünde bulundurarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayıyla deprem sismik izolatörlü konut projesi hayata geçirdiklerini dile getiren Hocaoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

“Son dönemde sismik deprem izolatörlü konut projelerine ilgi artmış durumda. Bizim de Sancaktepe’de hayata geçirdiğimiz Japon Konutları projemize temelini henüz yeni atmış olmamıza rağmen çok yüksek bir ilgi var. Açıkçası bu kadarını beklemiyorduk . Projemizin danışma ekibinde önemli akademisyenler var. Özellikle Japon deprem uzmanı ve inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki projenin hazırlanması ve inşaat sürecinin tamamında bizimle birlikte. Sismik deprem izolatörünü en iyi uygulayan Japonya’daki teknolojiyi uyguluyoruz.”

"Projemiz yatay mimariye sahip, yeşil ön planda"

Hocaoğlu, Japon Konutları’nda 130 santimetreye 130 santimetre ölçülerinde izolatörlü kolon sisteminin bulunduğun belirterek, yatay mimariye sahip projenin sadece 6 kattan oluşacağını söyledi.

"Güvenli yaşam ve yeşil odaklı anlayışla" öne çıkan projenin Sancaktepe’nin en merkezi konumunda yer aldığını dile getiren Hocaoğlu, çevre dostu özellikleri ve sunduğu güvenlik imkanlarıyla ideal yaşam alanı sunan Japon Konutları’nda pek çok sosyal donatı alanını bulunacağını bildirdi.

"Yeni projelerimizi çok yakında açıklayacağız"

Hocaoğlu, deprem sismik izolatörlü konut projelerine ilginin kendilerini yeni yatırımlar için cesaretlendirdiğini belirterek, "Yatırımcılarımızın ilgisinden dolayı çok memnunuz. Bu nedenle Japon Konutları projelerimiz İstanbul’un ve hatta Türkiye’nin farklı illerinde devam edecek. Somutlaşmak üzere olan birkaç projemiz var. Arazilerimiz hazır olmak üzere. Projeler netleşince bu konuda da yeni müjdelerimizi paylaşacağız" diye konuştu.