Deprem korkusu ve fiyat artışı konut satışını vurdu

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaşanan korku ve konut fiyatlarının son 1 yılda yüzde 150’nin üzerinde artması konut satışlarının mart ayında hızlı düşmesine yol açtı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun, mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,4 gerileyerek 105 bin 476'ya düştü.

3 aylık gerileme yüzde 11,5

Konut satışları ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azalışla 283 bin 215 olarak gerçekleşti. Martta konut satışlarında İstanbul 18 bin 166 konut ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 azalış göstererek 25 bin 262 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışlarının payı yüzde 24 olarak kayıtlara geçti. Ocak-mart döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 azalışla 58 bin 822'ye geriledi.

Ülke genelinde diğer konut satışları martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 düşerek 80 bin 214'e düştü. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 76 olarak hesaplandı. Ocak-mart döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise yıllık bazda yüzde 10,9 azalışla 224 bin 393'e geriledi.

Yeni konutların payı yüzde 31,2

İlk el konut satış sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 azalarak 32 bin 889 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışı nın payı yüzde 31,2 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 düşüşle 83 bin 907 oldu. Martta ikinci el konut satışları yıllık bazda yüzde 24,3 azalış göstererek 72 bin 577'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,8 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,7 düşerek 199 bin 308'i buldu.

Yabancıya satış % 39 düştü

Yabancılara yapılan konut satışları martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 gerilemeyle 3 bin 415'e düştü. Geçen ay toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,2 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 1324 konut satışıyla Antalya aldı.

Antalya'yı sırasıyla 1.090 konut satışı ile İstanbul ve 240 konut satış ile Mersin izledi. Mart ayında Rusya vatandaşları Türkiye'den 1.175 konut satın aldı. Bu ülke vatandaşlarını sırasıyla 472 konut ile İran, 165 konut ile Irak vatandaşları izledi.

1 yılda Ruslara konut satışı 3,5 kat arttı

MARS İcra Kurulu Başkanı Hakan Bucak, Kahramanmaraş depremlerinin konut satışları üzerindeki baskısının sürdüğünü, normal olan bu durumun devam etmesini beklediklerini kaydetti. Yabancı yatırımcıların aldığı konut adedine de değinen Bucak, ilk çeyrekte yabancı yatırımcıya 10 bin 926 konut satıldığını söyledi.

Bucak, en çok konut alan ülke Rusya hakkında ise şunları kaydetti; “Savaşının başladığı tarihten bu yana yani Mart 2022-Mart 2023 döneminde Rusların Türkiye’den aldığı toplam konut sayısı 19 bin 239 oldu. 2021 yılının tamamında bu rakam 5 bin 379 olarak gerçekleşti. Savaştan bu yana yönelimde 3,5 katlık bir artış söz konusu. Savaşın etkileri dolayısıyla bu durumun iki, üç yıl daha sürmesini bekliyoruz.”