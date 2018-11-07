Depreme dayanıklı projede yaşam yıl sonunda başlıyor

07 Kasım 2018

Leyla İLHAN

Esenyurt'ta 50 dönüm arazide üç etap halinde geliştirilen 718 konut 231 ticari alanı içeren Onur ParkLife İstanbul projesi, şiddetli depremlere dayanıklı özelliği ile dikkat çekiyor. Büyük daire içeriği nedeniyle aileleri hedef alan proje de ilk etabın teslimi bu yılın sonunda yapılıyor. Aynı zamanda beton üretimi yapan Onur İnşaat AŞ ve Onur Çimento Yapı AŞ tarafından geliştirilen projenin yüzde 30'nun araziye otururken, geri kalan alan ise yeşil peyzaj ve yürüme alanı olarak değerlendirildi.

Onur İnşaat AŞ ve Onur Çimento Yapı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Onur, 1.5 gibi düşük bir emsalin kullanıldığı projede mağazaların çatı alanlarının da peyzaj alanı olarak değerlendirilerek buradan da 10 dönümlük bir yeşil bir alan daha kazandırıldığını aktardı. Onur, kazandırılan bu ilave alanın da çocuklu aileler için park ve oyun alanı olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Projede hep piyasa koşullarının ötesine çıktıklarını anlatan Onur, 60 dairede 2 asansör gerekirken kendilerinin ise 3 asansör ile ulaşımı daha da kolaylaştırdıklarını söyledi. Projede depreme dayanıklılığa çok dikkat ettiklerini aktaran Mehmet Ali Onur, "Bu amaçla binalar arasında ve caddeye olan mesafeye dikkat ettik. Caddeden 15 metre geri çektik. Ayrıca yüksek dayanımlı beton kullanarak 9 şiddetindeki depreme bile dayanıklı olacak şekilde yaptık" dedi.

Mehmet Ali Onur, Esenyurt'ta Akbatı AVM'ye yakın mesafede kendilerine ait arazi üzerinde yaptıkları Onur ParkLife istanbul projesinde 290 daire ve 89 mağazanın olduğu ilk etapta yaşamın yıl sonunda başlayacağını söyledi. 20 dönümde yapılan ilk etabın 1.5 emsal gibi düşük bir emsale sahip olduğunu aktaran Onur, 175 daireden oluşan 2.etabı ise 2020 Haziran’da teslim etmeyi hedeflediklerini kaydetti

Her daireye otopark ve depo alanı

Satışların yüzde 60'a geldiğini aktaran Onur,"Israrla piyasa müteahhidinin dışına çıktık. Depreme dayanıklılık kadar aileye uygun daireler yaptık. 1+1 dairelerden uzak kalarak en küçük daireyi 2+1 ve kapalı mutfak şeklinde geliştirdik. Konutlarda tavan yüksekliğinin 3.10 metre, rezidanslarda ise 3.30 yükseklik kullandık. Piyasa bunu 2.50 ile çözüyor. Projede 2+1'lere bir otopark, 3+1'lere ise 2 araçlık otopark alanı veriyoruz. Ayrıca her daireye 10 metrekarelik depo alanı veriyoruz"diye konuştu. En küçük dairenin 132 metrekare olduğu projede, daire fiyatları ise 726 bin TL ile 1 milyon 100 bin TL civarında.