Emlak dolandırıcılığında yeni yöntem

Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası kentin göç almasıyla başlayan konut sıkıntısının, otellere yerleştirilen depremzedelerin de ev arayışına girmesiyle sürdüğüne dikkati çekti.

“Antalya’da kiralık ve satılık ev çok az”

Kentteki kiralık evlerin 7 bin liradan, satılık 1+1 konut fiyatlarının da 1 milyon liradan başladığını belirten Çağlar, "Antalya'da kiralık ve satılık konut yok denecek kadar az sayıda" dedi.

"Mesai bitti, işlemler yarına kaldı"

Ev arayışına girenlerin internet sitelerindeki ilanlara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Çağlar, son günlerde sıklıkla yaşanan dolandırıcılık olaylarına ilişkin de bilgi verdi. Çağlar, dolandırıcıların kendilerini 'emlakçı' olarak tanıttığını ya da yakınına ait evi sattığını belirterek, satış fiyatının bir bölümünün başkasına ait banka hesabına gönderilmesinin ardından tapu müdürlüklerinden mesai bitimine yakın saatlerde randevu almayı tercih ettiğini söyledi.

Çağlar, tapu müdürlüğüne gidildiğinde de kalan paranın havalesini yaptıran dolandırıcıların, 'Mesai bitti. İşlemler yarına kaldı' diyerek ev almak isteyenlerin dolandırıldığını anlattı.

Günde 5-6 kişi dolandırılıyor

Dolandırıcıların son günlerde bu yöntem ile insanları mağdur ettiğini vurgulayan Çağlar, şöyle konuştu:

"Dolandırıcılık genellikle para aktarma sırasında oluyor. Satış ücretinin bir bölümünü evi alacak kişi gönderiyor. Kalanının başka hesaba gönderilmesi talep ediliyor. Ev alacak kişiler, mutlaka paranın tamamını ev sahibinin hesabına göndermeli. Dolandırıcılar, bu yöntemi çok kullanıyor. Dolandırıcılar tapu müdürlüklerinde son dakikaya randevu alıp, para gönderildikten sonra da 'Mesai bitti', 'İşlemler sonraki güne kaldı' gibi söylemlerle kandırıyor. Araç ve konut satışlarında benzer durum yaşanıyor. Günde 5-6 dolandırıcılık şikayeti alıyoruz."

"İşlemleri erken yapın" uyarısı

Konut satışlarının yanı sıra noterde gerçekleştirilen araç satışlarında da dolandırıcıların benzer yöntemi kullandığından bahseden Çağlar, "Araç satışlarında da kapora gönderiliyor. Notere geliniyor. Başkasının adına hesaba para gönderiliyor. Noter satışı mesai bitiminin sonuna doğru yapılmaya çalışıyor. Ertesi güne kalınca da hesaba para gönderildikten sonra dolandırıcıya ulaşılamıyor. Alım satım yapacakları uyarıyorum. Satış işlemlerinin mesai bitimine yakın dakikalarda yapmayın. Gün içerisinde erken saatlerde gerçekleştirin" dedi.

Çağlar, alım-satım işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken şeyleri de şöyle sıraladı:

"İnternet sitelerindeki ilan sahiplerinin gerçekten ev, tapu, araç ya da ruhsat sahibi olduğuna emin olun. Sitelerdeki ilanı veren emlakçı mı, yetki belgesi var mı, vergi levhası var mı araştırın. Bunları araştırmadığınız sürece dolandırılabilirsiniz."

Kiralık evde "kapora" aldatmacası

Dolandırıcıların kiralık ev arayanları da 'kapora' oyunu ile aldattığına değinen Çağlar, "İnternet sitesindeki ilanda kiralık ev buluyorsunuz. Kapora gönderiliyor. Başka illerden gelen de ilanda görüp, ödeme yapıyor. Sonra emlakçı diye tanıdıkları kişiyi aradıklarında telefona bakmıyor. Eve gidiyorlar, evde başkaları oturuyor. Burada emlakçı olmadığı ve dolandırıcı olduğu ortaya çıkıyor. Ev kiralamak isteyenler, buna dikkat etmeli" diye konuştu.

Çağlar, mağdurların şikayeti sonrası dolandırıcıların herhangi bir oda kaydı bulunmaması nedeniyle işlem yapamadıklarını ve polise gitmeleri gerektiğini anlattıklarını söyledi.