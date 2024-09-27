Etiler’e 750 milyon dolarlık kentsel dönüşüm
İstanbul Etiler’de kentsel dönüşüm başladı. Yaklaşık 524 binanın dönüştürüldüğü Kent Etiler projesinin 750 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirildiğini söyleyen MESA Holding CEO’su Mert Boysanoğlu, “Bölgede 2 milyar dolar ticari değer oluşturduğumuzu söyleyebilirim” dedi.
Hamide HANGÜL
Kentsel dönüşüm projesi olan ve İstanbul Etiler’de Akat mahallesinde MESA, ASL ve KİPTAŞ işbirliğiyle yapımına başlanan KENT Etiler projesi, 750 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirilecek. Koru, Vadi, Cadde, Yamaç ve Rezidans adlarıyla 5 ayrı etaptan oluşan projede, 1+1’den 6+1’e kadar daireler yer alırken, büyüklükleri 58 ile 467 metrekare arasında olacak. Toplam 1.220 dairenin yer alacağı projede metrekare fiyatları ortalama 9 bin dolar seviyesinde.
“Bölgeye 2 milyar dolarlık ticari bir değer kattık”
Projenin açıklandığı basın toplantısında konuşan MESA Holding CEO’su Mert Boysanoğlu, İstanbul’da altyapısı ve şehrin dokusuna uygun örnek bir kentsel dönüşüm projesi başlattıklarını açıkladı. Projenin bölgeye değer kattığına işaret eden Boysanoğlu, “Bölgede, 2 milyar dolar civarında bir ticari değer yarattığımızı söyleyebilirim. Burası, İstanbul’da kentsel dönüşüme, kent yapısının, dokusunun bozulmadan geliştirilecek, düzeltilecek yerlere bir örnek olabilir diye düşünüyorum” diye konuştu.
“Hak sahipleri bedelsiz sahip olacak”
Projede KİPTAŞ’ın arsa sahibi konumunda olduğuna işaret eden Boysanoğlu, “Hak sahiplerini mağdur etmemek adına hem biz, hem KİPTAŞ ciddi feragatta bulunduk. Projemizin yatırım değeri yaklaşık 750 milyon dolar” açıklamasında bulundu. Toplantıda gazetecilerin, “Hak sahipleri borçlandırıldı mı yoksa bedelsiz mi sahip olacak?” sorusuna Boysanoğlu, “Bedelsiz sahip olacaklar” yanıtını verdi.
“Dönüşümde kamu-özel işbirliği modelleri önemli”
Söz konusu projeyle birlikte, İstanbul’da çok sayıda dönüşüm arsası ve orta ve büyük ölçekli sitelerle de görüştüklerini açıklayan Boysanoğlu, İstanbul’da kentsel dönüşümün hızlı ilerlemesi için kamu-özel işbirliğine işaret etti. Boysanoğlu, “Bunun kamu, özel işi ortaklığı şeklinde çözülmesi gerekiyor. Dolayısıyla İstanbul’un, kamu-özel iş ortalığı şeklinde modellerle değiştirilebileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Bölgede eski yapı stokunun bulunduğuna işaret eden Boysanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Etiler’de insanlar evlerini yenilemek ve bu bölgeden çıkmamak istiyorlar. Bölgede gelir seviyesi yüksek haneler oturuyor. Biz onlar için bir adres oluşturuyoruz. Bizim Türkiye geneline yayılan bir müşteri ağımız var, yaklaşık 125 bin kişilik bir datamız var. Dolayısıyla Türkiye genelinde çok fazla talep aldık. Ankara’dan, Gaziantep’ten de burada yaşamak için talepler oldu.”
“Piyasa şartlarından etkilenmedik”
Toplantıda krediye erişim ve faizlerin satışlara etkisine yönelik bir soru üzerine MESA – ASL Genel Müdürü Ersin Babacan, “Daha çok oturum için talep var. Bölgede daha önce şehrin çeperlerine giden kesim, şehir merkezine geri dönüyor. Burada daha önce böyle bir proje yoktu. O nedenle biz piyasa şartlarından çok etkilenmedik” yanıtını verdi.
Metrekare fiyatı ortalama 9 bin dolardan başlıyor
Projenin Koru etabında şu anda yüzde 62’lık satış oranına ulaştıklarını açıklayan MESA –ASL Genel Müdürü Ersin Babacan, söz konusu projede metrekare fiyatlarının 9 bin dolar ortalamasında gerçekleştiğini ve daire fiyatlarının 27 milyon TL’den başlayıp, 200 milyon TL’ye kadar çıktığını bildirdi. Babacan, “Projede 647 tane konut, 51 ticari ünitede hak sahiplerimiz yer aldı. Bizim kendi satışa esas 561 konutumuz var, 1 +1’den 6+1’e kadar. Aynı şekilde çeşitli tip ve büyüklükte 166 adet ticari alan ve 96 ofisten oluşuyor” dedi.
Çok arsa üretilirse fiyatlar da aşağı çekilir
MESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, kentsel dönüşüm projelerinin daha hızlı ilerlemesi için bilhassa İstanbul’da, ekonominin bazı artılar vermesi gerektiğini, daha çok arsa üretilmesi halinde fiyatların da aşağı ineceğini söyledi. Boysanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Konut fiyatının artışı diye genelde müteahhide yüklenen bir şey vardır hep, halbuki orada fiyatı artıran ana sorun arsanın kendisidir.
İstanbul’da kat karşılığı genelde yüzde 50’lerde. Gerçek fiyat artışında, diyelim ki yüzde 15-20 artışta sizin kendinizi korumanız lazım, yüzde 20 artırdığınızda, o yüzde 20’yi de arsa sahibi alıyor. O nedenle önemli olan arsa üretimi. Çok arsa üretilirse, arsa değerleri daha aşağıya çekilir, fiyatlar düşer. Öbür türlü konut geliştiricilerinin fiyata sahip çıkmak şansı yok. Ekonomide biraz daha düzlüğe çıkmamız halinde bu işin daha hızlı gelişeceğini düşünüyorum.”