Etiler’e 750 milyon dolarlık kentsel dönüşüm

Hamide HANGÜL

Kentsel dönüşüm proje­si olan ve İstanbul Eti­ler’de Akat mahallesin­de MESA, ASL ve KİPTAŞ iş­birliğiyle yapımına başlanan KENT Etiler projesi, 750 mil­yon dolarlık yatırımla gerçek­leştirilecek. Koru, Vadi, Cad­de, Yamaç ve Rezidans adlarıy­la 5 ayrı etaptan oluşan projede, 1+1’den 6+1’e kadar daireler yer alırken, büyüklükleri 58 ile 467 metrekare arasında olacak. Top­lam 1.220 dairenin yer alacağı projede metrekare fiyatları or­talama 9 bin dolar seviyesinde.

“Bölgeye 2 milyar dolarlık ticari bir değer kattık”

Projenin açıklandığı basın toplantısında konuşan MESA Holding CEO’su Mert Boysa­noğlu, İstanbul’da altyapısı ve şehrin dokusuna uygun örnek bir kentsel dönüşüm projesi başlattıklarını açıkladı. Proje­nin bölgeye değer kattığına işa­ret eden Boysanoğlu, “Bölgede, 2 milyar dolar civarında bir ti­cari değer yarattığı­mızı söyle­ye­bilirim. Burası, İstanbul’da kentsel dönüşüme, kent yapı­sının, dokusunun bozulmadan geliştirilecek, düzeltilecek yer­lere bir örnek olabilir diye dü­şünüyorum” diye konuştu.

“Hak sahipleri bedelsiz sahip olacak”

Projede KİPTAŞ’ın arsa sa­hibi konumunda olduğuna işa­ret eden Boysanoğlu, “Hak sa­hiplerini mağdur etmemek adı­na hem biz, hem KİPTAŞ ciddi feragatta bulunduk. Projemi­zin yatırım değeri yaklaşık 750 milyon dolar” açıklamasında bulundu. Toplantıda gazeteci­lerin, “Hak sahipleri borçlandı­rıldı mı yoksa bedelsiz mi sahip olacak?” sorusuna Boysanoğlu, “Bedelsiz sahip olacaklar” ya­nıtını verdi.

“Dönüşümde kamu-özel işbirliği modelleri önemli”

Söz konusu projeyle birlik­te, İstanbul’da çok sayıda dö­nüşüm arsası ve orta ve büyük ölçekli sitelerle de görüştükle­rini açıklayan Boysanoğlu, İs­tanbul’da kentsel dönüşümün hızlı ilerlemesi için kamu-ö­zel işbirliğine işaret etti. Boy­sanoğlu, “Bunun kamu, özel işi ortaklığı şeklinde çözülmesi gerekiyor. Dolayısıyla İstan­bul’un, kamu-özel iş ortalığı şeklinde modellerle değiştiri­lebileceğine inanıyorum” ifa­delerini kullandı.

Bölgede es­ki yapı stokunun bulunduğuna işaret eden Boysanoğlu, sözle­rini şöyle sürdürdü: “Etiler’de insanlar evlerini yenilemek ve bu bölgeden çıkmamak istiyor­lar. Bölgede gelir seviyesi yük­sek haneler oturuyor. Biz onlar için bir adres oluşturuyoruz. Bizim Türkiye geneline yayılan bir müşteri ağımız var, yaklaşık 125 bin kişilik bir datamız var. Dolayısıyla Türkiye genelinde çok fazla ta­lep aldık. Ankara’dan, Gazian­tep’ten de burada yaşamak için talepler oldu.”

“Piyasa şartlarından etkilenmedik”

Toplantıda krediye erişim ve faizlerin satışlara etkisine yö­nelik bir soru üzerine MESA – ASL Genel Müdürü Ersin Ba­bacan, “Daha çok oturum için talep var. Bölgede daha önce şehrin çeperlerine giden kesim, şehir merkezine geri dönüyor. Burada daha önce böyle bir pro­je yoktu. O nedenle biz piyasa şartlarından çok etkilenmedik” yanıtını verdi.

Metrekare fiyatı ortalama 9 bin dolardan başlıyor

Projenin Koru etabında şu anda yüzde 62’lık satış oranına ulaştıklarını açıklayan MESA –ASL Genel Müdürü Ersin Babacan, söz konusu projede metrekare fiyatlarının 9 bin dolar ortalamasında gerçekleştiğini ve daire fiyatlarının 27 milyon TL’den başlayıp, 200 milyon TL’ye kadar çıktığını bildirdi. Babacan, “Projede 647 tane konut, 51 ticari ünitede hak sahiplerimiz yer aldı. Bizim kendi satışa esas 561 konutumuz var, 1 +1’den 6+1’e kadar. Aynı şekilde çeşitli tip ve büyüklükte 166 adet ticari alan ve 96 ofisten oluşuyor” dedi.

Çok arsa üretilirse fiyatlar da aşağı çekilir

MESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, kentsel dönüşüm projelerinin daha hızlı ilerlemesi için bilhassa İstanbul’da, ekonominin bazı artılar vermesi gerektiğini, daha çok arsa üretilmesi halinde fiyatların da aşağı ineceğini söyledi. Boysanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Konut fiyatının artışı diye genelde müteahhide yüklenen bir şey vardır hep, halbuki orada fiyatı artıran ana sorun arsanın kendisidir.

İstanbul’da kat karşılığı genelde yüzde 50’lerde. Gerçek fiyat artışında, diyelim ki yüzde 15-20 artışta sizin kendinizi korumanız lazım, yüzde 20 artırdığınızda, o yüzde 20’yi de arsa sahibi alıyor. O nedenle önemli olan arsa üretimi. Çok arsa üretilirse, arsa değerleri daha aşağıya çekilir, fiyatlar düşer. Öbür türlü konut geliştiricilerinin fiyata sahip çıkmak şansı yok. Ekonomide biraz daha düzlüğe çıkmamız halinde bu işin daha hızlı gelişeceğini düşünüyorum.”