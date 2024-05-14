EV KREDİSİ: Faizler yükseldi, nakit parası olana ciddi indirim kapısı açıldı

Mayıs 2024'te konut kredisi faizlerinde son durum belli oldu. En düşük faiz oranı yüzde 3,05 görünüyor.

Bugün 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisi kullanmak isteyenin aylık ödemesi gereken taksit 62 bin 704 TL.

Asgari ücretin 17 bin TL olarak uygulandığı Türkiye’de aylık 62 bin TL üzerinde taksiti altından kalkması neredeyse imkânsız bir yük.

Peki cebinizde nakit paranız var 5 milyon TL’lik bir daire beğendiniz. Ev sahibiyle sıkı bir pazarlığa girdiğinizde alacağınız sonuç nasıl olur?

Show Haber'e konuşan emlakçı Hikmet Koçyiğit’e göre; nakit 5 milyon TL'lik daireyi şu anda 4 milyon TL'ye de alabilirsiniz.

Emlakçı Abdurrahman Yeşiltaş, nakit parası olanların ev sahipleriyle sıkı bir pazarlık yaptığını ifade etti.

Haberlere göre ev satışlarında pazarlık alıcıya yaklaşık yüzde 20’lik bir avantaj sağlayabilir.

Konut kredisi faizlerinde son durum...

Ev sahibi olmak isteyenler konut kredisinde güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehirlerde ortalama konut fiyatları 5 milyon TL'ye yaklaştı.

Konut kredilerinde faiz oranları ise bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor. Peki 2 milyon TL konut kredisinin 120 ay vadede toplam geri ödemesi ne kadar, aylık taksit ödemesi kaç TL, faize ödediğiniz para ne kadar?

HALKBANK (Hesaplı Evim Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,19

Aylık Taksit: 84 bin 412 Tl

Kredi Tahsis Ücreti: 22 bin 560 TL

Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 129 bin TL

Toplam Ödeme: 10 milyon 152 bin TL

ZİRAAT BANKASI (Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,79

Aylık Taksit: 76 bin 683 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 22 bin TL

Toplam Faiz Tutarı: 2 milyon 201 bin TL

Toplam Ödeme: 9 milyon 222 bin TL

VAKIFBANK (Sıfır Konutlara Özel Sarı Panjur Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,29

Aylık Taksit: 86 bin 358

Kredi Tahsis Ücreti: 17 bin 374 TL

Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 363 bin TL

Toplam Ödeme: 10 milyon 380 bin TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: Yüzde 5,89

Aylık Taksit: 117 bin 922 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 19 bin 560 TL

Toplam Faiz Tutarı: 12 milyon 150 bin TL

Toplam Ödeme: 14 milyon 170 bin TL

AKBANK (İlk Evim Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,05

Aylık Taksit: 62 bin 704 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 24 bin 620 TL

Toplam Faiz Tutarı: 5 milyon 524 bin TL

Toplam Ödeme: 7 milyon 549 bin TL

ING (Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,39

Aylık Taksit: 69 bin 64 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 20 bin 120 TL

Toplam Faiz Tutarı: 6 milyon 287 bin TL

Toplam Ödeme: 8 milyon 307 bin TL

GARANTİ BBVA (Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage)

Faiz Oranı: Yüzde 3,20

Aylık Taksit: 65

Kredi Tahsis Ücreti: 24 bin 794 TL

Toplam Faiz Tutarı: 5 milyon 850 bin TL

Toplam Ödeme: 7 milyon 884 bin TL

YAPI KREDİ (Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,55

Aylık Taksit: 72 bin 96 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 19 bin 191 TL

Toplam Faiz Tutarı: 6 milyon 651 bin TL

Toplam Ödeme: 8 milyon 670 bin TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 4,35

Aylık Taksit: 87 bin 528 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 18 bin 300 TL

Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 503 bin TL

Toplam Ödeme: 10 milyon 521 bin TL

DENİZBANK (Mortgage Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,49

Aylık Taksit: 90 bin 264 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 16 bin 959 TL

Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 831 bin TL

Toplam Ödeme: 10 milyon 848 bin TL

ANADOLUBANK (Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,49

Aylık Taksit: 98 bin 512 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 14 bin 119 TL

Toplam Faiz Tutarı: 9 milyon 821 bin TL

Toplam Ödeme: 11 milyon 835 bin TL

ZİRAAT KATILIM (KONUT FİNANSMANI)

Kâr Payı Oranı: Yüzde 5,50

Aylık Taksit: 110 bin 178 TL

Tahsis Ücreti: 15 bin 565 TL

Toplam Kâr Payı Tutarı: 11 milyon 221 bin TL

Toplam Ödeme: 13 milyon 236 bin TL

VAKIF KATILIM (Konut Finansmanı)

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,90

Aylık Taksit: 78 bin 799 TL

Tahsis Ücreti: 17 bin 4 TL

Toplam Kâr Payı Tutarı: 7 milyon 455 bin TL

Toplam Ödeme: 9 milyon 472 bin TL

KUVEYTÜRK

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,34

Aylık Taksit: 68 bin 121 bin TL

Tahsis Ücreti: 19 bin 450 TL

Toplam Kâr Payı Tutarı: 6 milyon 174 bin

Topam Ödeme: 8 milyon 194 bin TL