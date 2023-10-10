Evora İzmir’de ticari alan ve mağazalar satışta

Evora İzmir’de yer alan ticari ürünler lansmana özel fiyat ve fırsatlarla satışa çıktı. Evora İzmir’in konut, ticaret ve park fonksiyonlarını bir arada barındıran yapısıyla kente değer katacağını söyleyen Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Umut Durbakayım, projedeki konut ve ticari fonksiyonlarının da buna göre tasarlandığını ifade etti.

Projenin İzmirlilere maddi ve manevi kazanç sağladığına yönelik inançların tam olduğunu aktaran Durbakayım, satıştaki dairelerde sunulan fırsat ve potansiyel kazancı şimdi ticari alanlarda da sunulacağını açıkladı.

Projenin ihtiyaç duyulan her şeyi karşılayacak bir ticaret merkezi olacağını da belirten Durbakayım “Açık hava ticaret merkezi özelliği taşıyan ticari üniteler, hem Evora İzmir’de yaşayanlara hem de İzmir halkına hitap edecek.

Ticari üniteleri açık alanlar insanların şık ve lüks bir caddede hem ihtiyaçlarını karşılayabilmesi hem de iyi vakit geçirmesini sağlayacak” dedi. Projede yer alan ticari alan ve konutlardaki net/brüt metrekare arasındaki oranın ortalama yüzde 30-32 seviyesinde olduğuna işaret eden Durbakayım, bölgedeki en avantajlı net metrekare birim fiyatına sahip olduğunu belirtti.

Durbakayım, projenin merkezi konumunun ve ulaşım rahatlığının ticaret hayatını her an canlı tutacak cazibede olduğunu vurguladı. Evora İzmir’deki 82 ticari ünite, mağaza kullanımına uygun özellikler taşıyor. Cepheleri hem projeye hem de caddeye bakan ticari ünitelerin büyüklükleri brüt 42,06 ile 1145,65 metrekare arasında değişiyor. Projede, büyüklükleri 7,9 metrekare ile 172,9 metrekare arasında değişen “ön kullanım alanı” bulunuyor.

Ayrıca hemen hemen her ticari ünite için büyüklükleri 33,28 ile 431 metrekare arasında değişen özel depolar yer alıyor. Büyüklükleri brüt 42 ile 1.145 metrekare arasında değişen ticari ünitelerin brüt metrekare fiyatı 105.700 liradan başlıyor. Anlaşmalı bankalarla kredi imkanının yanı sıra, Evora İzmir bünyesinde de sıfır vade farkı veya maksimim yüzde 1.99 vade ile taksit imkanı sunuluyor.