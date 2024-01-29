Fabrikadan halka 3 ayda anahtar teslim çelik konut

Hamide HANGÜL

Konut almanın zorlaştığı bu dönemde endüstriyel konut markası Homera ile yeni bir alternatif getirdiklerini belirten Consera Kurucusu Melih Şimşek, Çerkezköy fabrikasında 3 ayda anahtar teslim bitmiş konut üretimi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Üretimlerinin yüzde 50’sini yurt dışına ihraç ettiklerini söyleyen Çelik, fabrikadan halk anlayışıyla hazır konut paketi sunduklarını kaydederek, “İstanbul gibi deprem riski yüksek şehirlerde, kentsel dönüşümün hızla tamamlanmasına da olanak sağlıyor” dedi.

Kendi mahallenizi kurma imkanı

Endüstriyel üretimle yepyeni bir sanayinin doğduğunu vurgulayan Şimşek, beş katlı bir apartmanı 4-6 ay gibi kısa bir sürede yaşanabilecek halde teslim edebildiklerini söyledi. “Bu sistemle, kendi evlerinizi, mahallelerinizi kurabilirsiniz” diyen Şimşek, hedefleri arasında, İstanbul gibi deprem riski yüksek şehirlerde okullar, yurtlar, hastaneler, itfaiye birimlerinin yeniden inşa edilerek hızla güvence altına alınmasının da yer aldığını açıkladı. Şimşek, “Üretimimiz normal inşaat yapılarına göre yüzde 20 çok daha ekonomik. Taşıyıcı sistemle 4-5 bin konut üretebiliyoruz” diye konuştu.

Bu yıl 25 milyon dolar yatırım yapacak

İhracatın çok değerli olduğunu, ancak önceliklerinin Türkiye olduğuna vurgu yapan Şimşek, “Mersin ve İzmir’i fabrika açmak istiyoruz. Buradaki yatırımımız 14-15 milyon dolar olmasını planlıyoruz. Bu yılki yatırım hedefimiz ise 24-25 milyon dolar. 2027’de 2 bin kişiyi istihdam eden, 5 bin konut üreten bir firma olacağız” diye konuştu.

Modüler sistem insan hatasını ortadan kaldırıyor

Melih Şimşek, sistemin, inşaatlarda karşılaşılabilecek insan hatasını ortadan kaldırdığını vurguladı. Şimşek, “Bu yöntemle inşaatta hem işler hem de maliyet daha kontrollü gerçekleştiriliyor. Modüler çelik yapılar hem hızlı inşası hem güvenilirliğiyle barınmayla ilgili en iyi çözüm üreten sistemler. Ayrıca inşaatı, yüksek katma değer yaratacak şekilde ihraç edilebilir kılması, ülke ekonomimiz için de büyük bir gelir yaratıyor” dedi. Bu yöntemle 100 metrekarelik bir dairenin ortalama maliyetinin 3 milyon lira olduğunu bildirdi.