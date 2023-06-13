Finansman ihtiyaç için Konut Bankası kurulsun

Hamide HANGÜL

İstanbul’da nitelikli 25 konut projesini hayata geçiren Ege Yapı, İzmir için de kolları sıvadı. İzmir Urla’da yatay mimariyle tasarlanan, özel havuzlu ve bahçeli 73 villadan oluşan 1,1 miyar TL yatırım değerine sahip Kekliktepe projesini satışa çıkardı. Lüks villalar 5+1, 6+1 ve 7+1 konut tipinde tasarlanırken, 24 ayda teslim edilecek.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, gayrimenkul projelerinin gerçekleştirilmesinde finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinin önemli olduğuna işaret etti. Kabadayı, “Sektöre özgü Konut Bankası’nın kurulması, gayrimenkul sertifikasının tekrar aktif hale getirilmesi ve gayrimenkul yatırım ortaklarının sayısının artması ile alternatif finansman kaynaklarına ulaşılabilir. Ayrıca depreme dayanıklı yeni konut ihtiyacının hızlıca karşılanması için arsa maliyetlerini düşürmemiz lazım. Özel sektöre yap-işlet-devret ya da yap-kirala-devret modeli konut projeleri için değerlendirilebilir” dedi.

Metrekaresi 125 bin TL’lik 73 villaya 22 bin talep

İnanç Kabadayı, Kekliktepe’nin oksijen zenginliği açısından dünyadaki en değerli 7 büyük hava koridorundan birinde yer aldığını söyledi. Projede metrekare fiyatlarının 125 bin lira olduğunu açıklayan Kabadayı, “Bin metrekare ile 700 metrekare arsa üzerinde kurulacak.

Son 8 aydır ön talep topladığımız Kekliktepe projesine son 3 ayda 10 bin üzere, 8 ayda toplam 22 bin ön talep geldi. İzmir’de yatırıma devam edeceklerini ve bin üniteyle giriş yapacaklarını açıklayan Kabadayı, planlanan projeler ve yatırım değerlerini şöyle açıkladı: “Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında yeni yatırımlar başlatıyoruz. İzmir’de 7 projeyi 2023’te başlatmış olacağız.

Urla Kekliktepe 1.1 milyar lira, Urla Yağcılar 2.5 milyar lira, Alsancak 1.9 milyar lira, Alsancak 2.4 milyar lira, İzmir Dikili 1,05 milyar lira yatırım değerinde olacak. Toplamda 6 milyar liralık yatırım gerçekleştirilecek. Yağcılar ve Alsancak’ta konut, Alsancak’taki ikinci projemiz konut ve ticari alan olacak. 2024’te devreye alacağımız Dikili projemiz ise otel, ticari alan ve villalardan oluşacak. Yeni projeleri Ege’nin dokusuna uygun tasarlıyoruz.”

“Kentsel dönüşüm iyi anlatılmalı”

İnanç Kabadayı, Türkiye’de gayrimenkul sektöründe kentsel dönüşümün bir numaralı gündemi olduğunu ve yaşanan sorunlar ile çözüm önerilerini sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gündeme taşıdıklarına işaret etti. Kabadayı, “Kamunun; hükümet, bakanlık ve belediyeler düzeyinde kentsel dönüşüm yapılması konusunda çok büyük gayreti var. Özel sektörün de bu konuda isteği var ancak kentsel dönüşümün önünde birtakım engeller var. Vatandaşlara fayda ve maliyet çok iyi anlatılmalı. Yargıdaki gecikmeleri önlemek için ihtisas mahkemeleri kurulmalı” diye konuştu.

“İkinci yarıda talep ciddi canlanacak”

ikinci yarıda ciddi bir ivme olabileceğini söyleyen İnanç Kabadayı, “Kredi maliyeti artacaktır. Buna karşın talebin canlanacağı kesin. İkinci yarıda ciddi bir ivme olur. Konut geliştiricileri de şimdiden yerli firmalarla partnerlik için gelmeye başladı. Gayrimenkul yatırım aracı özelliğini sürdürecek” dedi. Kabadayı, kendilerine de Körfez ve Orta Asya’dan proje ortaklığı için teklif geldiğini söyledi.