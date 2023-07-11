Folkart, Avrupa Gayrimenkul Ödülleri Töreni’nden dört büyük ödülle döndü

Londra’da düzenlenen ödül töreninde katıldığı dört dalda da ödül alan Folkart, Avrupa Gayrimenkul Ödül Töreninde dört farklı kategoride ödül alan tek marka oldu.

Geçtiğimiz yıllarda Çeşme’deki Folkart Blu ve Folkart Hills projeleri ile de farklı dallarda Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’ni kazandıklarını hatırlatan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Bu yıl da European Property Awards-Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nden dört farklı ödüle layık görülmek bizleri gururlandırdı.

Projelerimizin ve çalışmalarımızın bu şekilde ödüller kazanması, attığımız adımların doğruluğunu gösteriyor. Başta ekip arkadaşlarımız olmak üzere, çözüm ortaklarımız, paydaşlarımız ve sonrasında da bizi tercih eden değerli Folkart dostlarının ‘duyduğu güven’ başarımızın temelini oluşturuyor” dedi.