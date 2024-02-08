Fuzul GYO, Avcılar Ispartakule’de kat karşılığı yeni projeye başlıyor

Fuzul GYO, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar birçok başarılı projeye imza atan şirket, İstanbul’da Avrupa yakasının dev yerleşim alanlarından biri olan Avcılar’da yeni bir proje için sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kat karşılığı olarak hayata geçirilecek olan söz konusu proje, toplam 47.000 metrekarelik arsa alanı üzerinde 156.000 metrekarelik inşaat alanında konut ve ticari ünitelerden oluşacak. Yeşil alanların da olacağı projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklinde dizayn edilmiş konutlar bulunacak.

Fuzul GYO Avcılar projesinde yer alacak dükkanlar ise burada oluşacak yaşama hem büyük kolaylık hem sosyallik hem de enerji katacak. Projenin inşaatı ise ruhsat tarihinden itibaren 36 ay sonra tamamlanacak.

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, “Fuzul GYO olarak, yine yatırımcılarımıza yüksek katma değerli bir proje sunacak olmanın heyecanı içindeyiz. Avcılar, İstanbul’un en yoğun yerleşiminin olduğu bölgelerinden biri. Yatırımcılarımız kısa sürede yüksek prim elde ederken, aynı zamanda güvenli ve konforlu bir alanda yaşamlarını sürdürüyor olacak. Değişen ve dönüşen şehir hayatının ihtiyaçlarına uyumlu projeler geliştirmeye azami özen gösteriyoruz. Bu anlamda üzerinde titizlikle çalıştığımız aile merkezli projemizde, sosyal donatı alanlarımızla da yeni bir yaşamın kapılarını aralayacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki dönemde ise yine yatırım ivmemizi korurken doğru stratejilerle sürdürülebilir değer üretmeye odaklanmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.