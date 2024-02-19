Gayrimenkul Yatırım Fonları konut üretimine giriyor

Birol BOZKURT

Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF) yüksek faiz oranları ve inşaat maliyetlerdeki artışın etkisiyle zor günler geçiren konut piyasasına can suyu olmaya hazırlanıyor. Gayrimenkule erişimin zorlaştığı bu dönemde yatırım fonlarına olan ilgi büyümeye devam ediyor. Yakın zamanda gayrimenkul yatırım fonlarının proje aşamasında da yatırıma imkan vermesi bekleniyor.

GYF’lerin vergi avantajları, kurumsallaşma potansiyeli, yabancı yatırımcı ilgisi ve yeni düzenlemeler gibi konuları, NEO Portföy Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yener Yıldırım ile konuştuk. Özellikle son zamanlarda yatırım enstrümanlarının çeşitlenmesi ile beraber gayrimenkul yatırım fonları da dikkat çekmeye başladı. NEO Portföy Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yener Yıldırım, GYF’lerin Türkiye’de henüz yolun başında olduğunu, ancak büyük bir büyüme potansiyeli taşıdığını söyledi.

Türkiye’nin gayrimenkul sektörünün dinamik ve gelişmekte olan bir pazar olduğunu belirten Yıldırım, GYF’lerin bu sektöre katkı sağlayacağını ve yatırımcılara farklı alternatifler sunacağını ifade etti. Gayrimenkul yatırımlarının bireysel olarak yapılmasının hem ekonomik hem de deneyim eksikliğine bağlı zorluklarına karşı gayrimenkul yatırım fonları özellikle nitelikli yatırımcılar tarafından tercih ediliyor.

Konut üretimi artacak

Son dönemde konuta erişimde yaşanan aksaklıkların giderilmesine katkıda bulunulması amacıyla gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından bir düzenleme taslağı hazırlandığını söyleyen Bekir Yener Yıldırım, “Düzenleme ile 'Proje Gayrimenkul Yatırım Fonlarının' kuruluşuna izin verilecek.

Böylece bu fonlar çoğunluğu konut nitelikli bağımsız bölümlerden oluşacak gayrimenkul projelerini gerçekleştirebilecek. Bu fonlar, hem kendi mülkiyetlerindeki hem de sözleşme imzaladıkları farklı kişilere ait arsalar üzerinde projeler gerçekleştirebilecekler” dedi.

Bu düzenlemenin konut üretimini artıracağına ve faaliyetlerinin belli şartları taşıyan müteahhitlerce gerçekleştirilebileceğine dikkat çeken Yıldırım, “Son dönemde kentsel dönüşüm kapsamında TOKİ’nin üstlendiği konut üretimi misyonunun tüm sektöre yayılacağını ve konut arzının hızlı bir şekilde artacağını düşünüyorum. Bu durum hem konuta erişilebilirliği artıracak hem de konut fiyatlarında istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı. Neo Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yener Yıldırım, şirketin 55 adet yatırım fonunu yönettiğini ve toplam varlık yönetiminin 20,73 milyar lirayı aştığını ifade etti.

Ayrıca, 18 adet Gayrimenkul Yatırım Fonu üzerinden binlerce taşınmazı yönettiklerini belirten Yıldırım, GYF’lerin yatırımcılara sunduğu fırsatları şöyle anlattı: “GYF’ler, gayrimenkul yatırımlarını fonlaştırarak likit hale getiren ve yatırımcılara tek bir varlığa bağımlı kalmadan risklerini dağıtarak daha güvenli bir şekilde birikimlerini değerlendirebilme imkanı sunan bir yatırım aracıdır.

GYF’ler, aynı zamanda, gayrimenkulde mütekabiliyet düzenlemeleri, uluslararası değerleme standartları, tahkim sistemi gibi gelişmeler sayesinde yabancı yatırımcıların da Türkiye’deki gayrimenkul piyasasına girişini kolaylaştırmaktadır. GYF’ler, öte yandan, aile ofisleri, büyük holdingler ve şirketler için de gayrimenkul portföylerini kurumsallaştırma, kuşaklar arası ve aile içi devirleri kolaylaştırma ve vergi avantajları sağlama gibi faydalar sunmaktadır.”

GYF’lere yabancı ilgisi artacak

Neo Portföy, son olarak, Fenercioğlu A.Ş. ile işbirliği yaparak iki yeni bir GYF kurdu. Bu fonlar, ağırlıklı olarak orta ve uzun dönemli kira getirilerine ve fırsat gayrimenkullerine yoğunlaşacak. Bu fonların yabancı yatırımcılardan da büyük ilgi gördüğünü söyleyen Yıldırım, “Hedeflerimize şimdiden yaklaştık. Önümüzdeki dönemde ilginin daha da artmasını bekliyoruz. Türkiye GYF’lerde yolun daha başında.

Gayrimenkule ulaşamayan küçük yatırımcılar da bu fonlar aracılığı ile gayrimenkul piyasasındaki fırsatları değerlendirebiliyor. Sermaye piyasalarının derinleşmeye başladığı bugünlerde GYF’ler önemli bir alternatif olarak ön plana çıkıyor. Çeşitli nedenlerle geçmişte Türkiye’de gayrimenkul yatırımları yapmış olan ancak kurumsallık ve şeffaflık sorunları nedeniyle zarar görmüş ve Türkiye ilgisi süren yabancı yatırımcıların GYF’lere olan ilgisinin artmasını bekliyoruz” dedi.

GYF’lerin büyüklüğü 48,3 milyar TL’ye yükseldi

Tüm portföy yönetim şirketlerinin toplam portföy büyüklüğü 3,45 trilyon TL olurken dolar bazlı büyüklük 113,65 milyar dolara kadar yükseldi. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) ihraç belgesi onay izni alan GYF’lerin sayısı 157’ye yükselirken; toplam pazar büyüklüğü ise 48,31 milyar lira oldu. Gayrimenkule erişimin zorlaştığı bu dönemde yatırımcı ilgisinin yükselişi dikkat çekiyor. Ayrıca SPK’nın hazırlığını yaptığı yeni mevzuatla gayrimenkul projelerine geliştirme aşamasından başlayarak yatırım yapma imkanı da sunulmuş olacak.