Gayrimenkulde fiyat artışları yüksek vergiyle önlenebilir

Fiyat artışlarının önüne geçilmesinin önemine işaret eden Öğüt, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu duruma dünyada uygulanan yöntemlerle çözüm bulunabilir.

Örneğin; ikinci konutta daha yüksek vergi, üçüncü konutta daha da yüksek vergi, dördüncü konuta çok daha yüksek vergi uygulamaları gelebilir. Yani ilk konuttan sonra diğer gayrimenkul alımını zorlaştıran birtakım yaptırımlar uygulanabilir."

Kiraları da etkiliyor

Gayrimenkulü yatırım aracı olmaktan çıkarmanın yolunun yüksek vergilendirme olduğunu savunan Ögüt, diğer çözüm yönteminin ise kredi sınırı olduğuna işaret etti. Öğüt, “İlk konutun ardından alınacak diğer konutlar için kredi alımını zorlaştıracak tedbirlerin alınması da bu durumun önüne geçecektir. Çünkü kiralar doğrudan bundan dolayı da etkileniyor” diye konuştu.