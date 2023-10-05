Günübirlik ev kiralamaya üç temel şart geliyor

Günübirlik kiralık evlerle ilgili yasa teklifinin önümüzdeki haftalarda Meclis’e gönderilmesi bekleniyor. Hazırlık aşamasında olan mevzuat düzenlemesinin üç temel şart üzerinde şekillendiği öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; bu şartlardan birincisi kiralanacak evin apartman içerisinde olması durumunda, tüm komşuların izninin alınması gerekiyor. Komşulardan birinin bile muvafakatname vermemesi durumunda kiralama işlemi gerçekleşemeyecek.

İkinci olarak ise günübirlik kiralanan evlere sertifika belgelendirme şartı getiriliyor. Ev sahipleri, istenilen gerekli belgeleri tamamlayarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “turizm konutu” ruhsatı almak mecburiyetinde olacak. Evini günlük kiralamak isteyen ev sahibi, konaklayan kişileri düzenli olarak bildirmekle yükümlü olacak.

Kapılara levha asılacak

Üçüncü temel şart ise istenilen belgeleri tamamlayan ev sahiplerinden kapılarına levha asmaları istenecek. Asılacak levha ile o evde günübirlik kiralama yapıldığı ortaya konulacak.

Teklifin yasalaşması halinde kurallara uymayan ev sahiplerine de 1 milyon TL’ye varan cezai yaptırımların uygulanması planlanıyor. Ayrıca belgelerin tamamlanmaması, kiralamanın da devam ettiğinin tespit edilmesi halinde ev mühürlenecek.