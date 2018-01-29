Hakyapı'dan iki prestijli proje

29 Ocak 2018

Aydos Velibaba'da inşa edilen Hak Yapı Onlife projesi 16 bin 86 metrekarelik alana sahip. 430 daire ve 15 ticari üniteden meydana gelen projede 2+1, 3+1 ve 3+1 teraslı daireler mevcut. Pendik E-5 hattı üzerinde yer alan Hak Yapı Winlife projesinde konut ve ofis konsepti bir arada sunuluyor. 12 katlı tek blok olarak yükselen projede 142 ofis ve 12 ticari ünite yer alıyor. Alışveriş merkezi, sauna, spor tesisleri ve çocuk parklarıyla keyifli zaman geçirilebilecek Onlife projesinde geniş sosyal imkanlar, kolay ulaşım, yeşille iç içe prestijli bir yaşam sunuluyor.

Winlife hem konut hem ofis olarak sunuluyor

Hakyapı'nın inşa ettiği nitelikli projelerden Winlife İstanbul, 13 katta tek blok olarak Pendik'te konumlanıyor. E-5 ve Pendorya AVM'nin yanında yer alan proje, Kurtköy-Pendik bağlantı yoluna yakın bir lokasyonda. Dairelerin büyüklükleri 67 metrekareyle 116 metrekare arasında değişiklik gösterdiği Winlife İstanbul projesinde, 1+1 ve 2+1 seçenekleri yer alıyor. Markalı konut projesi olan Winlife İstanbul'da 142 adet konut bulunuyor. 4 bin 500 metrekare arsa alanı üzerinde inşa edilen projede, daireler hem konut hem ofis kullanımına uygun ve caddeye paralel 12 adet dükkan bulunuyor. Dairelerde, ankastre takımı (elektrikli ocak, davlumbaz, fırın, bulaşık makinesi) ile salonlarda klima yer alıyor.