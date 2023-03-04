Hayal gücünüzü aşacak güzellikteki evlerle tanışmaya hazır olun! Dünyanın en pahalı evleri

Birçoğumuz havuzu ve bahçesi olan, güzel olduğu kadar rahat bir ev istiyoruz. Peki hayalinizdeki bu ev, dünyanın en pahalı ve lüks evlerine ne kadar yakın? Konu lükse ve dekorasyona geldiğinde milyon dolarlık evler asla sınır tanımıyor! İçerisinde kaybolacağınız kadar çok odası bulunan dünyanın en pahalı evleri, gözlerinizi kamaştıracak!

The Odeon Tower Penthouse, Monaco





Alexandre Girardi tarafından tasarlanan 35.000 metrekarelik 5 katlı evde özel bir asansör bulunuyor. Dünyanın en pahalı evleri arasında yer alan The Odeon Tower Penthouse, 330 milyon dolar değerinde. 360 derecelik manzaraya sahip binanın çatısında su kaydıraklı dairesel bir sonsuzluk havuzu da bulunuyor.

Antilia Kulesi, Hindistan

Hindistan'ın en zengin ailelerinden biri olan Ambani ailesi için inşa edilen 400.000 metrekarelik Antilia Kulesi, dünyanın en pahalı adreslerinden biri olan Altamount Yolu'nda bulunuyor. Binada tamamen arabalar için ayrılmış altı kat, bir tapınak, 50 kişilik bir sinema salonu ve dokuz asansör bulunuyor. Ayrıca evde bir sağlık SPA'sı, üç helikopter pisti, balo salonları, bir dondurma odası da mevcut. 27 katlı evin değerinin 1 ila 2 milyar dolar arasında olduğu düşünülüyor. ayrıca yapının 8 büyüklüğünde bir depreme dayanacak şekilde inşa edildiği iddia ediliyor.

Casa Encantada, Amerika Birleşik Devletleri

Tarihi 1930'lara kadar uzanan Casa Encantada'nın yaklaşık değerinin 225 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. 60 odaya sahip olan bu lüks ev, tam 8,5 dönümlük bir alana yayılıyor.

Villa Les Cèdres, Fransa

1830'da Belçika kralı için inşa edilen klasik kraliyet tarzında, çarpıcı sanat eserleri ve antika mobilyalarla dolu bu evin tahmini değeri; 410 milyon dolar. Yaklaşık 35 dönümlük bahçelerin içinde yer alan Villa Les Cèdres, ismini de burada çok sayıda bulunan sedir ağaçlarından alıyor. Toplam 14 yatak odası ve ortak alanların yanı sıra villada olimpik bir yüzme havuzu, bir balo salonu ve hatta 30 at kapasiteli bir ahır bulunuyor. Ayrıca arazide dünyanın her yerinden 15.000 bitki çeşidi ve tropik çiçeklerle dolu 20 sera da yer alıyor.

Four Fairfield Pond, New York

Reno Group'un sahibi Ira Renner'ın evi olan Four Fairfield Pond, 63 dönümlük bir alana kurulu. Evde 29 yatak odası, 39 banyo, squash ve tenis kortları, basketbol sahası, bowling salonu ve üç yüzme havuzu bulunuyor. Yaklaşık yüz araba kapasiteli bir garajı olan evin değeri ise 248 milyon dolar.