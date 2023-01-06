Helmann, 2023’te 4 yeni projeye başladı

Selman Özgün yaptığı açıklamada, 2022 yılını değerlendirdi ve 2023 hedeflerini paylaştı. Selman Özgün, son 5 yılda ülke genelinde el değiştiren konut adedinin 7,1 milyon civarında olduğunu belirterek, bu satış rakamlarına rağmen ev sahipliği oranının gerilediğini söyledi.

Yıllık en az 800 bin adet sıfır konut üretimine ihtiyaç duyulduğunu ancak son yıllarda alınan ruhsat izin adedinin 550 binlerde olduğunu aktaran Özgün, müteahhitlerin proje üretimi için harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Helmann olarak 2023’te yatırımlara ağırlık vereceklerini ve 4 ayrı projeye odaklanacaklarını belirten Özgün, şunları kaydetti: “Bu yıl Ankara ve Afyonkarahisar’da hayata geçireceğimiz karma projelerin yanı sıra Antalya’da konut ve villaların yer aldığı iki ayrı projemizi başlatacağız. Ayrıca, Almanya’daki renovasyon projemizi sürdüreceğiz. Afyonkarahisar’da 107 bin metrekarelik alanda karma bir proje geliştirdik ve üretimine başladık. Bu projemizin yanında belirli sayıdaki nitelikli ve imarlı arsayı yatırımcılarımıza sunduk. Ön satışlarda yüzde 90 oranına ulaştık.”

1.000 fazla arsayı yatırımcılarla buluşturacak

Özgün, Ankara Beypazarı’nda 350 bin metrekarelik alanda sürdürülebilir bir kent inşa ettiklerini aktararak, “Projemizde tarihi Beypazarı dokusuna uygun mimaride taş ve ahşap konutlar yer alacak. Ayrıca, 1.000’den fazla nitelikli arsayı da yatırımcılar ile buluşturacağız. Ön satışlarımız ilk çeyrekte başlayacak. Yatay mimari ve sürdürülebilirliğin öne çıkacağı projemizin detaylarını kısa süre içerisinde paylaşacağız” diye konuştu. Antalya’da ise villa ve konutlardan oluşan iki ayrı projeyi hayata geçireceklerini bildiren Özgün, yatırımlarını hız kesmeden sürdüreceklerini kaydetti.