İlk evini alacakların gözü düşük faizli kredide

Endeksa’dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı konut piyasası için geniş perspektifte bir azalış yılı oldu. Yıl boyunca Türkiye’de toplam 1 milyon 225 bin 926 konut satıldı ve 2022 yılına nazaran yüzde 17’lik bir düşüş yaşandı.

Aralık ayı 138 bin 577 adet satışla piyasanın bir nebze hareketlendiği ve önceki aylara göre artış yaşandığı bir ay oldu ancak veriler her şeye rağmen 2022 yılı aralık ayı ile kıyaslamada yüzde 33’lük bir gerilemeyi işaret ediyor. 2022 yılının son ayında Türkiye’de 207 bin 963 konut satılmıştı. 2023 yılında ikinci el satışlarda geçen seneye göre de yüzde 17’lik bir düşüş tespit edildi. 2022 yılında Türkiye’de 1 milyon 25 bin 543 adet ikinci el konut satılmıştı, oysa bu rakam 2023’te 813 bin 814’te kaldı.

“Cebinde nakit parası olan güçlü”

Artan konut fiyatları ve kredi faiz oranları konut satın alınabilirlik endeksini de etkiledi. 2023 ve 2022 Aralık ayları kıyaslandığında konut alım gücünün yüzde 38 oranında düştüğü görülüyor.

Endeksa raporu, hane gelirlerindeki artışların yıl sonuna doğru etkisini yitirmesinin ve kredi taksit ödeme olanaklarının daralmasının da bu gidişatta etkili olduğunu ortaya koyuyor. Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, Türkiye konut piyasasının tarihi bir durgunluk döneminden geçtiğini ifade etti. Ögüt, “Satış adetlerinin son 9 yılın en düşük seviyesinde olduğu ve kredili işlemlerin toplam içindeki payının yüzde 14’e gerilediği bir dönemdeyiz.

Şu anda piyasa yavaşlamış olduğu için cebinde nakit parası olanların pazarlık gücüne sahip olduklarını söylemek mümkün. Bunun yanında farklı yatırım araçlarından yaratılan kazancın yeterli olduğu ve gayrimenkul yatırımının artık cazip olmadığını düşünen bir kitle de mevcut. Yine de 2024 yılı konut piyasasını olumlu biçimde etkileyecek pek çok gelişmeye gebe. Bunlardan ilki elbette ki ilk evini alacaklara yüzde 1,20 oranında 15 yıllık faizle kredi imkânı sunması beklenen kampanya” dedi.