İnşaat malzemelerinde iyimserlik öne çıktı

2022 yılı Nisan ayından beri gerileyen endekste bu durum yılın son ayında neredeyse durağanlaşırken, 2021 yılı Ağustos ayından itibaren gerileme sürecine giren Güven Endeksi de ilk kez artış gösterdi. Söz konusu pozitif gelişme, sektörde 2023’e yönelik iyimser bir tablo yarattı.

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Aralık 2022 sonuçları açıklandı. İç pazardaki daralmalar ve mevsimsellik etkileriyle 7 ay üst üste gerileyen Bileşik Endeks, yılın son ayında da bir önceki aya göre 0.01’lik düşüşle 69.51 puan olarak gerçekleşti. Bileşik Endeks güven ve beklentilerdeki iyileşme ile yeni yıla iyimser başlarken, özellikle son dönemdeki desteklerin sektöre olumlu katkı sağlayacağı beklentisi öne çıktı.

İç talepte artış beklentisi

Türkiye İMSAD tarafından açıklanan aylık verilere göre; Faaliyet Endeksi aralık ayında bir önceki aya göre 0.9 puan düşüş gösterdi. Alt faaliyet gruplarında da sınırlı küçülme yönünde benzer eğilimler yaşandı. İç pazarda hareketlilik hızını kesmiş bir şekilde de olsa sürerken, ihracat pazarlarında ise daha hissedilir bir yavaşlama görüldü.