İş dünyası, ofislerini AVM'lere taşıyor

26 Eylül 2017

Dev bütçelerle kurulan ve Türkiye’de sayısı 400’ü bulan Alışveriş Merkezleri’nin önemli bir kısmında doluluk oranları yüzde 50 ile 60 bandını geçemiyor. Zarar etmelerine rağmen sayıları hızla artan AVM’lerin imdadına ise yüksek kiralar nedeniyle ofisleri boşaltan iş dünyası yetişiyor.

AVM ve ofis projeleri birçok şehirde bir bir hayata geçiyor. Ancak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde artan bu projelerdeki doluluk oranları hedeflenen beklentilere ulaşamıyor. Türkiye genelinde sayısının 400’ü geçtiği öngörülen AVM’lerin arz fazlası yaratması doğal olarak doluluk oranlarının da düşmesine neden oluyor.



Gayrimenkul danışmanı Gamze Özlü, bu düşüşün nedenleri arasında arz fazlasının yanı sıra perakendecilerin küçülmeye başlaması, daha spesifik noktalarda mağaza açmayı istemeleri ve tüketicilerin AVM’lere olan ilgisinin düşmesinin önemli birer faktör olduğunu belirtti. Özlü bu nedenle AVM’lerde bir boşluk oluştuğunu ve bu boşluğu lüks semtlerdeki ofisler için yüksek kiralar ödeyen büyük şirketlerin doldurmaya başladığını söyledi.

Her 10 kurumsal şirketten 6’sı AVM’leri tercih edecek

Büyük ve büyümekte olan şirketlerin, metrekaresi 200 euro’ları bulan lüks semtlerdeki A sınıfı ofis projelerini yüksek maliyeti gerekçesiyle son yıllarda terk etmeye başladığını ve kira avantajı sunan AVM’lere göç ettiğini belirten Gamze Özlü, bu göçün önümüzdeki yıllarda artacağını anlattı.



Gamze Özlü, “AVM’ler çok büyük yatırımlarla hayata geçen projeler. Bir AVM’nin kapanması milyon dolarlık bütçelerin çöpe gitmesi anlamına geliyor. Çünkü perakendecilere caddelerin hareketliliği daha cazip geliyor. İş dünyası ise kiraları döviz kurlarına endeksli ofislerin yüksek maliyeti yüzünden yönetim merkezini taşıyacak yerler arıyor.Hal böyle olunca AVM’ler konseptini değiştirmek zorunda kalıyor ve iş dünyasına da yer açıyor.Önümüzdeki yıllarda da hem AVM hem de ofis konseptini bir arada sunan yeni projelerin iş dünyasının tercihi olacağını ve her 10 kurumsal şirketten 6’sının AVM’lere yöneleceğini öngörüyoruz.” dedi.

Merkezini taşımak isteyen şirketlere tavsiyeler

Taşınmak isteyen şirketlerin, bulunduğu sektör açısından konuma ve ulaşıma önem vermesi gerektiğini ifade eden Gamze Özlü, şu tavsiyelerde bulundu: “ Kira avantajı yakalamak isteyenler ofis konseptini bir arada sunan AVM’leri tercih edebilir. Konum olarak ise Anadolu yakasının daha cazip fiyatlara sahip olduğunu görüyoruz. Özellikle son zamanlarda Tuzla- Pendik-Kurtköy bölgesinin mevcut ve yeni projeleri iş dünyasının dikkatini çekebilir.”