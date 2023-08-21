İstanbul'da kira fiyatları kontrolden çıktı
Fahiş kira fiyatları özellikle İstanbul'da aldı başını gitti. Lüks sitelerdeki ara kat dairelerin aylık kirası 3 haneli rakamlara çıktı. Lüks bir sitede en uygun 3+1 ilanı 100 bin TL'den başlayıp, 650 bin TL'ye kadar yükseliyor. Talebin olduğunu belirten Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kırmızıbaş Başaran "İstanbul'da kira fiyatları 100 metre karede 16 bin TL'ye ulaştı" diye konuştu.
İstanbul'da lüks sitelerde ara kat dairelerin bir aylık kirası 300-400 bin TL'lere çıktı. Son dönemde gündeme gelen bir ilan ise herkesi şaşırttı. Teşvikiye'de 7+1 dairenin kirası 650 bin TL'den verildi. Satılık fiyatı 250 milyon TL olan evin 6 aylık kirasıyla herhangi başka bir semtten bir ev almak ise mümkün.
BOĞAZ HATTINDAKİ LÜKS SİTELERDE 3+1 KİRALIK DAİRE EN AZ 100 BİN TL
Boğaz hattındaki lüks sitelerde 3+1'lik kiralık daireler de artık 3 haneli rakamlara ulaşmış durumda. Söz konusu sitelerde aylık kiralar en az 100 bin TL oldu. Üstelik bu fiyatlar; müstakil, havuzlu, bahçeli villalar için geçerli değil.
100 METRE KAREDE 16 BİN TL'YE ULAŞTI
Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kırmızıbaş Başaran Kanal D Haber'e yaptığı açıklamada "İstanbul'da kira fiyatları 100 metre karede 16 bin TL'ye ulaştı. Talep var ve işlem de görüyor. Sahil bandında ve özel bir site içerisindeyse rakamlar 300-400 bin TL'yi buluyor" diye konuştu.