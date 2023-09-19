İstikrarlı kira getirisi, ticari gayrimenkule ilgiyi artırdı

TUİK ise Ağustos ayında satılan konut sayısında geçtiğimiz yıla oranla düşüş yaşandığını açıkladı.

Ticari gayrimenkul satışlarında ciddi bir artış olduğunu gözlemlediklerini kaydeden Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, “Ofis ve ticari ünitelerin satışlarında büyük bir hareketlilik başladı. Arz talep dengesinin olumlu seyrettiğini gözlemliyoruz. Ancak bu talep devam ederse, denge bozulabilir, fiyatlar artabilir” dedi.

E–ticaret, depo ve lojistik ihtiyacı talebini büyüttü

Ticari gayrimenkullerin yatırımcılar için güvenli bir liman olduğunu belirten Bilgiç, “Pandeminin etkisinin azalmasıyla ticari gayrimenkullere ilginin arttığını gözlemlemiştik. Bu dönemde ciddi bir büyüme kaydeden e-ticaret sektörü de ticari alanları depo ve lojistik olarak kullanarak talebi büyüttü” diye konuştu.

Diğer bir yandan ticari gayrimenkullerin değer artış potansiyeline de vurgu yapan Bilgiç, “Kira getirileri ve istikrarlı gelir akışı sunması bakımından iş insanlarının yanı sıra yatırımcılarda da konutun dışında ticari gayrimenkullere talebi gözlemliyoruz. İstanbul’da dönüşmeyi bekleyen 300 bin ticari ünite yer alıyor. Depreme dayanıklı gayrimenkul ihtiyacı ve daha sürdürülebilir ve modern iş alanları arayışı da yine piyasa hareketliliğinin sebebi olarak ortaya çıkıyor ve ticari projelere yeni bir ivme kazandırıyor” ifadelerini kullandı.

Yeni projeleri AKTİM Çarşı ve AKTİM Ofis’in inşasına başladıklarını kaydeden Bilgiç, “Projemizdeki ticari ünitelerin şimdiden yüzde 16’sını lansman öncesi sattık. Projeye yoğun ilgi gösteren iş insanlarının arasında ilk defa ticari gayrimenkul satın alacak kişiler de var. Ticari gayrimenkullerin geri dönüşüm süresi olarak en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olması da, yine yatırımcıların projelerimize yönelmesine sebep oluyor” dedi.