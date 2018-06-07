İzmir'de 1 milyon konut sahibi 'barışacak'

07 Haziran 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yapı Kayıt Belgesi" düzenlemesiyle İzmir'de 1 milyonun üzerinde konut için "barış"tan istifade edilmesi bekleniyor.

Kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilinen Yapı Kayıt Belgesi düzenlemesiyle imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek belgeyle vatandaşların imar ve iskan sorununun çözülmesi hedefleniyor.

Düzenlemeden Türkiye genelinde 13 milyon konut sahibinin yararlanacağı tahmin ediliyor. İzmir de bundan en çok faydalanacak illerin başında yer alıyor.

Çarpık kentleşme ve gecekondulaşma sorunlarıyla zaman zaman gündeme gelen İzmir'de özellikle Buca, Konak, Karabağlar, Bayraklı ve Çiğli ilçelerinden yoğun başvuru olması bekleniyor.

Kaynak: AA