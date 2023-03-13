Kağıthane’de daire fiyatına Avrupa vatandaşlığı

Uluslararası gayrimenkul danışmanlığı hizmeti veren Vesta Global, bu sebeple yurtdışı yatırımlara ilginin son dönemde arttığına dikkat çekiyor. Emlak fiyatlarının yükselişi ile, oturum ve vatandaşlık programlarının, vize engelini ortadan kaldırdığını, sermeye ve insan hareketliliğini daha kolay kıldığını görenler bu programlara, ilgiyi artırıyor.

400 milyar dolarlık bir global gayrimenkul pazarının yüzde 80’inini oturum ve vatandaşlık programları üzerinde yapılan satışlar oluşturuyor. Teuta Narazan ve Armağan Akyüz tarafından kurulan uluslararası gayrimenkul pazarında pazarlama ve satış danışmanlığı veren Vesta Global de oturum ve vatandaşlık programları üzerine uzmanlaşmış durumda. En güvenilir oturumu ve vatandaşlık programlarını sunan Vesta Global, tüm prosedürleri müşterileri adına en hızlı ve efektif şekilde organize ediyor.

Birçok ülke ulusal fonlara bağış yolu veya gayrimenkul yatırımı ile yatırımcılara ve birinci derece akrabalarına ikinci bir pasaporta sahip olma imkanı tanıdığını belirten Teuta Narazan, “Son yıllarda Karayiplerdeki ada devletleri, AB üyesi Malta vatandaşlık programlarıyla ön plana çıkıyor. Bu ülkelerin pasaportuna sahip olan yatırımcılar birçok ülkeye vizesiz seyahat edebilirken bu ülkelerin sunduğu vergi avantajlarından yararlanabiliyor” diyor.

250 bin Euro’ya Yunanistan’dan Golden Visa mümkün

Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin vatandaşı olmayanlar için gayrimenkul yatırımı yolu ile oturma izni ve vatandaşlık programı olan Golden Visa ile yatırımcının eşi, 21 yaşına kadar veya okuyan çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları ebeveynleri de bu haklardan faydalanabiliyor.

Portekiz, Yunanistan, İspanya ve Malta Golden Visa programının AB içindeki öncüleri konumunda. 250 bin euro ile Yunanistan’da yapılacak bir gayrimenkul yatırımı ile AB serbest dolaşımı elde etmenin yanı sıra yüksek kira getirisi elde etme şansı sağlanabiliyor. Bu yatırım miktarı Portekiz’de 280 bin eurodan başlarken, İspanya’da 500 bin euroyu buluyor.

Çin ve Hindistan vatandaşları bu programları en çok tercih edenler olarak ön plana çıkıyor. Yeni vergi uygulamalar nedeniyle ABD ve Fransa vatandaşları, BREXIT sonrası AB ülkelerinde oturum elde etmek isteyen İngiliz vatandaşları son dönemde oturum ve vatandaşlık programlarına dahil olduğunu belirten Teuta Narazan, “Bu trende yavaş yavaş katılan Türk vatandaşları için de Vesta Global talep odaklı çözümler sunuyor. Yüksek getirili gayrimenkul yatırımını isteyen, çocukları için iyi bir eğitim kariyeri planlayan, uluslararası yatırımlarını daha sağlıklı yönetmek isteyen Türk vatandaşları bu programlara dahil oluyor” diyor.