Katılımevim ilk üç ayda dönem net karını yüzde 1972 artırdı

Yeni nesil finansman çözümleriyle tasarruf finansman sektörünün önde gelen markası Katılımevim, 2024 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı.

Katılımevim, 2024’ün ilk üç ayında brüt faaliyet karını yüzde 898, dönem net karını ise yüzde 1972 oranında artırdı. 2024’ün ilk üç ayında şirketin brüt faaliyet karı 396,9 milyon TL’ye ve dönem net karı ise 706,2 milyon TL'ye ulaştı. Katılımevim, 2023 yılının sonunda 1 milyar 163 milyon TL olan özkaynağını geçen üç ayda yüzde 36 artışla 1 milyar 588 milyon TL'ye, 3 milyar 435 milyon TL olan aktif büyüklüğünü ise yüzde 38 artışla 4 milyar 745 milyon TL'ye çıkardı.

Finansal sonuçları değerlendiren Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan, "2023 yılında elde ettiğimiz başarılı sonuçları 2024’ün ilk çeyreğinde de artırarak sürdürüyoruz. 2023’te Borsa İstanbul’un yeni oyuncusu olarak elde ettiğimiz başarılı artış oranları yatırımcıların dikkatini çekmiş ve oldukça ses getirmişti. 2024 yılının ilk çeyreğinde ulaştığımız rakamlar, istikrarlı büyümemizin bu yıl da katlanarak devam ettiğini gösteriyor.”

Olgunlaşma sürecinde olan sektörün yenilikçi ve ilkleri gerçekleştiren markası olduklarını belirten Özcan, "Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem gören ilk ve tek tasarruf finansman şirketiyiz. 75 şubemizde 900’ün üzerinde çalışanımız ile her ay aramıza katılan 3.000’in üzerinde yeni üyemizle giderek büyüyen bir aileyiz. Her ay 1.000’in üzerinde ailenin ev ve araba finansmanını sağlıyoruz. Ev ve araba sahibi olmak isteyenleri yenilikçi finansman çözümleriyle hayallerine kavuştururken, yatırımcılarımız için de var gücümüzle çalışıyoruz. 2024 yılını beklentilerimiz doğrultusunda sürdürüyoruz. Yılı hedeflerimiz doğrultusunda başarılı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.