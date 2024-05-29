“Kentsel dönüşüm için önce kirli arsalar temizlensin”

Hamide HANGÜL

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Engin Keçeli, Türkiye’nin deprem kuşağında olduğuna işaret ederek, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı.

Kentsel dönüşüm süreçlerinin daha hızlı ve güvenilir ilerlemesi için 51 soruda kentsel dönüşüm yol haritası rehberi hazırladıklarını açıklayan Keçeli, “Yapıların dört dörtlük yapılması lazım. İnsanlara yaşayacak alanlar yaratıyoruz, gecekondulaşma ve kaçak yapılaşmanın olduğu yerleri, önce kirli arsaları temizleyelim, yeni kirli alanlar yaratmayalım diyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Kentsel dönüşümün sağlıklı ilerlemesi için hazırladıkları ‘Kentsel Dönüşüm ve Dönüşüm Alanlarında Müteahhit Seçme Rehberi’nin hem ev sahiplerine hem de sektör profesyonellerine yol göstereceğini düşündüklerini söyleyen Keçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu rehberimizin içinde 51 soru ve cevap var. Ülkemiz, dünyanın ek aktif deprem bölgelerinden birinde konumlandığı için sık sık sismik aktivitelerle karşılaşıyor, geçen sene olduğu üzere ağır kayıplar veriyoruz.

Son olarak tam 12 şehrimizi derinden yıkıma uğratan bu afet, bizlere kentsel dönüşümün tercihten öte zorunluluk olduğunu gösterdi. Deprem felaketlerinin de yıkımını en az seviyeye indirmek adına müteahhit seçiminin, projenin başarısı adına kritik derecede önemli olduğunu gördük. Buradan yola çıkarak Kentsel Dönüşüm ve Dönüşüm Alanlarında Müteahhit Seçme Rehberi’ni hazırlattık.”

“Bugüne kadarki en kapsamlı rehber”

Gayrimenkul Hukuku Derneği (GHD) Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz ise rehberin bugüne kadar kentsel dönüşümde yapılmış en kapsamlı çalışma olduğunu belirterek, risk tespiti ve ilk adımlar, müteahhit araştırması ve seçimi, sözleşme ve güvenceler, proje yönetimi ve teslim ile finansal ve hukuki konuların yer aldığını söyledi.

Kiraz, rehberin A’dan Z’ye, yapının mevcut durum tespitinden başlayarak iskân sürecine kadar olan sürçte vatandaşa nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatan bir çalışma olduğuna vurgulayarak, “Kentsel dönüşümde uzun yıllar boyunca yapılan gözlem sonucunda en sık karşılaşılan başlıklar, bu kitapçıkta derlendi” dedi.

Rehbere derneğin internet sitesinden ulaşılabiliyor

-Rehberin ilk bölümü olan “Risk Tespiti ve İlk Adımlar” kapsamında evin deprem açısından riskli olup olmadığının anlaşılması, risk tespiti süreci, binanın riskli çıkmasının ardından yapılacaklar derlendi.

-İkinci bölüm olan “Müteahhit Araştırması ve Seçimi” çerçevesinde dikkat edilecek yasal düzenlemeler, sık yapılan hatalardan nasıl kaçınılacağı anlatıldı.

-”Sözleşme ve Güvenceler” bölümü kapsamında ise sözleşmelerde yer alması gereken konular, müteahhit ve arsa sahibinin üstlenmesi gereken konular aktarıldı.

- ”Proje Yönetimi ve Teslim” başlığı altında bina sahibinin rolü, yapı denetim sürecinin işleyişi ve mülk sahiplerinin yapması gerekenler açıklandı.

-Rehberin son bölümü olan “Finansal ve Hukuki Hususlar” kısmında da kentsel dönüşüm projelerinde finansman seçenekleri, devlet teşvikleri hakkında bilgi alma yollarına yer verildi.

-İNDER’in Kentsel Dönüşüm Alanlarında Müteahhit Seçme Rehberi’ne derneğin internet sitesinden ulaşılabiliyor.