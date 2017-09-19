Kentsel dönüşümde hedef; 500 bin

19 Eylül 2017

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında İstanbul'da 200 bin, Anadolu'da ise 300 bin birim olmak üzere yılda 500 bin bağımsız birimin dönüşümünün hedeflendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Özhaseki'nin başkanlığında, "Türkiye'de Kentsel Dönüşüm ve İstanbul" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Türkiye genelindeki kentsel dönüşüm konusunun detaylı olarak ele alındığı toplantıya, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Erol Kaya ve Çiğdem Karaaslan ile AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da katıldı.

Kentsel dönüşüm hedefleri kapsamında en önemli illerden biri olan İstanbul'un, toplantının en önemli gündem maddelerinden biri olduğu ve Esenler, Çamlıca, Fikirtepe ve Üsküdar gibi ilçelerde devam eden çalışmaların toplantıda masaya yatırıldığı belirtildi.

Toplantıda, kentsel dönüşümde yaşanan sorunların Bakanlıkça yakından takip edildiğinin ilgili taraflara bildirildiği aktarılan açıklamada, finansal kaynak sorunlarının çözümü ve belirlenen rezerv alanların detayları üzerinde durulduğu kaydedildi.

Açıklamada, istişare toplantısında yaptığı değerlendirmelere yer verilen Bakan Özhaseki, İstanbul'da 200 bin, Anadolu'da ise 300 bin birim olmak üzere yılda 500 bin bağımsız birimin dönüşümünün hedeflendiğini ifade etti.

Kaynak: AA