Kentsel dönüşümle Etiler’e 50 milyon dolarlık yatırım

Hamide HANGÜL

Kentsel dönüşüm projelerine devam eden Polat Gayrimenkul, Etiler’de lüks ofis ve rezidans projesi Polat Akatlar’ı 50 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirecek. Projenin tanıtıldığı basın toplantısında konuşan Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, İstanbul’un en merkezi lokasyonunda gerçekleştirilecek projenin 50 milyon dolar yatırımla yapılacağını açıkladı.

Dönüşümde devlet de olmalı

Kentsel dönüşümde devletin de işin içinde olması gerektiğine işaret eden Polat, insanlarla tek tek konuşup anlaşmanın zor olduğuna işaret ederek, “Bir deprem gerçeği var.Dönüşüm konusunda devletin de olması lazım, yoksa süratle yapılamaz. Devletin, özel sektörle oturup birlikte bir model oluşturulması lazım” önerisinde bulundu.

Belirsizlikle 200 milyon $ yatırım beklemedeydi

İstanbul’da gerçekleştirecekleri Polat Akatlar projesinin yeni yönetmeliğe uygun olarak tasarlandığına işaret eden Polat, “Teknolojinin bütün gereksinimlerini yerine getirdik.

Umarım bu proje örnek olur” dedi. Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Polat, kur artışlarına işaret ederek, vatandaşa kolaylık sağlayacak bir mortgage sistemi önerisinde bulundu. Belirsizliklerin yatırımları etkilediğine işaret eden Polat, sadece inşaatta değil, turizm, teknoloji, turizm gibi sektörlerde de olduklarını, seçim belirsizliği döneminde yaklaşık 200 milyon dolarlık yatırımı beklemeye alındığını söyledi.

Polat, hali hazırda başlayıp devam eden yurt içi ve yurt dışı projelerin değerinin 400 milyon dolar söyledi. Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel, Polat Akatlar’ın, bölgede mevcutta bulunan eski bina stoğunun tersine depreme karşı dayanıklılığı, dikkat çekici mimarisiyle öne çıktığını söyledi.

Metrekare fiyatlarının 200 bin liradan başladığına işaret eden Yücel, satış sürecinde yüzde 50 peşin, geri kalanı vade seçeneği ile sunacaklarını söyledi. Yücel, “Her dairede çalışma alanları var.1+1, 2+1, 3+1 ile toplam 112 daireden oluşuyor" açıklamasında bulundu.

Kur artışları gayrimenkul fiyatına yansır

Yeni ekonomi yönetiminin açıklamalarına işaret eden Adnan Polat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekonomi bakanımızın söylediğinden anladığımız faiz yükselecek.

Parça parça mı yükselecek, tek seferde mi, ne kadar yükselecek onu bilmiyoruz. İnsanlar, dolar ve euro birikimlerini bozdurup faize yatıracaklardır. Bazı şeylerin gelişmesini görmek lazım. Enflasyonun bir yerde duracağı, faizlerin belli bir noktadan sonra enflasyonu aşağı çekeceği, dövizin duracağı zamanlar olacaktır.

O zamana kadar fiyat artışları muhakkak gayrimenkul fiyatlarına yansıyacaktır. Çünkü bu üretime, üretimden de bize yansıyor. İnsanların birikimlerini nerede değerlendireceği de bu alınan kararlara göre bir istikamette olacaktır. Bizim de görmemiz lazım ki gelecekle ilgili net şeyler söyleyebilelim. Yolumuz, istikametimizi görelim, ona göre devam edelim.”