Kira sınırı kalktı, yatırımlık konut talebi yeniden canlanır
Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, konut almak için en uygun dönem olduğunu ve kira artışına yüzde 25 sınırının kaldırılmasının yatırım amaçlı konut talebini tekrar canlandıracağını söyledi.
Son birkaç yılda yüksek kur ve yüksek enflasyonla birlikte artan konut maliyetlerinin, konut arzının azalmasına neden olduğuna işaret eden Tahincioğlu, şöyle devam etti: “Azalan satışlar nedeniyle düşük giden üretimin fiyatlar üzerinde olumsuz etkileri henüz çok fazla hissedilmiyor da olsa bu durumun, konut talebinin artmasıyla birlikte fiyatların hızla artmasına neden olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle özellikle oturum amaçlı konut almak için en uygun zamanda olduğumuzu düşünüyorum.”
Diğer taraftan kira artışında yüzde 25 sınırlamasının 1 Temmuz'da kaldırıldığını da anımsatan Tahincioğlu, “Bu da yatırım amaçlı alınan konutlara talebi tekrar canlandıracaktır. Biz de böyle bir dönemde konuta erişimi kolaylaştırmak için bir kampanyalar paketi hazırladık. Gayrimenkul, her zaman kazandıran bir yatırım aracı” dedi.
Peşinde yüzde 30 indirim başlattık
Tahincioğlu Gayrimenkul olarak, Nidapark Ataşehir, Nidapark Çankaya, Nidapark Çengelköy projelerinde kampanya başlattıklarını söyleyen Tahincioğlu, kampanya detaylarını şöyle açıkladı: “Faiz yüküne girmek istemeyenler için 24 ay 0 faiz seçeneği sunuyoruz. Bu seçeneği tercih edenle, birikimlerine dokunmadan, hiç peşinat ödemeden ev bedelini 24 aylık eşit taksitlerle ödüyor. Taksitlerinin daha düşük olmasını isteyenler için hazırladığımız 1,99 faiz oranıyla 48 ay vade seçeneği sunan ödeme planımızı da uygulamaya devam ediyoruz.”