Kira sınırı kalktı, yatırımlık konut talebi yeniden canlanır

Son birkaç yılda yüksek kur ve yüksek enflasyonla bir­likte artan konut maliyetle­rinin, konut arzının azalma­sına neden olduğuna işaret eden Tahincioğlu, şöyle de­vam etti: “Azalan satışlar ne­deniyle düşük giden üretimin fiyatlar üzerinde olumsuz et­kileri henüz çok fazla hisse­dilmiyor da olsa bu durumun, konut talebinin artmasıyla birlikte fiyatların hızla art­masına neden olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle özellikle oturum amaçlı konut almak için en uygun zamanda oldu­ğumuzu düşünüyorum.”

Diğer taraftan kira artışın­da yüzde 25 sınırlamasının 1 Temmuz'da kaldırıldığını da anımsatan Tahincioğlu, “Bu da yatırım amaçlı alınan ko­nutlara talebi tekrar canlan­dıracaktır. Biz de böyle bir dönemde konuta erişimi ko­laylaştırmak için bir kampan­yalar paketi hazırladık. Gay­rimenkul, her zaman kazan­dıran bir yatırım aracı” dedi.

Peşinde yüzde 30 indirim başlattık

Tahincioğlu Gayrimenkul olarak, Nidapark Ataşehir, Nidapark Çankaya, Nidapark Çengelköy projelerinde kampanya başlattıklarını söyleyen Tahincioğlu, kampanya detaylarını şöyle açıkladı: “Faiz yüküne girmek istemeyenler için 24 ay 0 faiz seçeneği sunuyoruz. Bu seçeneği tercih edenle, birikimlerine dokunmadan, hiç peşinat ödemeden ev bedelini 24 aylık eşit taksitlerle ödüyor. Taksitlerinin daha düşük olmasını isteyenler için hazırladığımız 1,99 faiz oranıyla 48 ay vade seçeneği sunan ödeme planımızı da uygulamaya devam ediyoruz.”