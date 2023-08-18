Kiralıklar artarken satılık fiyatları 3,8 puan hız kesti

Rapora göre, hazirandaki uzun bayram tatili sebebi ile yavaşlayan konut piyasasının temmuzda canlandığı görüldü. Konut talebi endeksi haziran ayına kıyasla yüzde 26,4 arttı. Satılık konut fiyatlarındaki yıllık artış oranı geçen 4 ayda olduğu gibi Türkiye genelinde düşmesi dikkat çekti.

Haziranda yüzde 86,5 olan yıllık fiyat artışı temmuzda yüzde 82,7’ye geriledi. Satılık konut cari fiyatlarında, yıllık artış oranının geçen aya kıyasla bu ay, üç büyükşehirde de düştüğü görüldü. Kiralık konut talep endeksi, hazirandan temmuza yüzde 23,4 yükselirken, kiralık konut talebi geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 25,4 daha yüksek olarak gerçekleşti.

Kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı temmuzda 2,2 puan artarak yüzde 23,7 olduğu belirlendi. Bu değişim incelendiğinde kiralık ilan sayısının yüzde 11,2, kiralanan konut sayısının ise yüzde 22,5 arttığı görüldü. İlan satış fiyatları, temmuz ayında da geçen yılın aynı ayına kıyasla bütün büyükşehirlerde artış gösterdi.

Satılık konut metrekare fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller, Ordu yüzde 114,3, Malatya yüzde 113,6, Van yüzde 108, Manisa yüzde 105,7 ve Eskişehir yüzde 104,5 olarak gözlemlendi. En düşük artışların görüldüğü iller ise Kayseri yüzde 74, Muğla yüzde 71,3, Şanlıurfa yüzde 69,7 oldu.