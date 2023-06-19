Komşu’da sahibinden satılık ‘aile otelleri’

Emre ERGÜL

Türklerin Gürcistan’dan sonra en çok ziyaret ettiği ikinci ülke olan komşu Yunanistan’da aile işletmesi oteller, Ukrayna Savaşı sonrası artan maliyetlere karşı verdikleri savaşı kaybediyor. E-Real Estates’in yayınladığı ve Yunan basınının manşetlere taşıdığı rapora göre, ülkenin dört bir yanında bulunan 204 aile işletmesi 3 ve 4 yıldızlı oteller satışa çıkarıldı.

2022’nin aynı döneminde internette satışta olan otel sayısı 111’di. E-Real Estates’in Başkanı Themistoklis Bakas, turizm sezonunun açıldığı bir dönemde bu kadar otelin satışa çıkartılması için şu yorumu yaptı: “Birbirini takip eden krizler, krediler, gelişen düzenlemeler, artan enerji harcamaları, enflasyon ve tedarik zincirindeki artan mal maliyetleri… Bu faktörler, işletme sahiplerinin gelirlerinin azalmasına ve giderlerinin artmasına neden oldu.”

Greek Reporter, rapor için “Küçük işletme sahipleri artan maliyetlere ve diğer ekonomik stres faktörlerine ayak uyduramıyor” diye yazarken; E-Real Estates de yabancı yatırımcıların Yunanistan’a olan ilgilerini şöyle özetledi: “Hem yabancı fonlar hem de yerel yatırımcılar, Yunanistan’da oldukça büyük otel mülkleri edindi ve mali yükümlülükleriyle mücadele eden aile işletmelerini satın aldı.”

Yunanistan’da yatırımcıların en çok ilgilerini çeken yerler, Atina ve çevresindeki Kifse, Plaka, Votanikos ve Psiri. Rapora göre, Girit ve Peloponez’de (Mora Yarımadası) otel fiyatları 500 bin eurodan (13 milyon Türk Lirası) başlıyor. Paros, Santorini, Mikanos, Naksos, Rodos gibi Ege’nin ünlü adalarındaki aile işletmelerinin fiyatı 620 bin eurodan (16 milyon Türk Lirası) başlıyor. Eğriboz Adası (Evia) ve Halkidiki gibi ülkenin önde gelen turizm merkezlerinde ise başlangıç fiyatı 650 bin euro (16.8 milyon Türk Lirası).