Konut fiyatlarında zirve değişti: Muğla, İstanbul'u solladı

Konut fiyatlarındaki artış hız kesti. Konut değerleme platformu Endeksa'nın verilerine göre, Türkiye'de ağustos ayı itibarıyla konut satış fiyatlarında yüzde 110 oranında yıllık değer artışı oldu. Türkiye'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 21 bin 997 TL, bir konutun ortalama fiyatı da 2 milyon 859 bin 610 TL oldu. Ortalama konut fiyatının en yüksek olduğu kent ise 6 milyon 451 bin 500 TL ile Muğla oldu. Muğla, ortalama konut fiyatının 4 milyon 47 bin 360 TL olduğu İstanbul'u geçti. Satılık konutta metrekare birim fiyatında Muğla 48 bin 875 TL ile birinci, İstanbul 33 bin 728 TL ile ikinci ve Antalya 32 bin 375 TL ile üçüncü oldu.

En çok konut nerede satıldı?

İstanbul'da konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 92, ortalama konut metrekare satış fiyatı 33 bin 728 TL oldu. Ankara'da satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 125 arttı, ortalama konut metrekare satış fiyatı 17 bin 823 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 316 bin 990 TL oldu. İzmir'de ise yıllık değer artışı yüzde 105'i, ortalama konut metrekare satış fiyatı 27 bin 741 TL'yi, ortalama konut fiyatı 3 milyon 606 bin 330 TL'yi buldu.

Sözcü'den Hülya K. Oruçoğlu'nun haberine göre ağustosta en çok konut satışının olduğu ilk 30 kent değerlendirildiğinde de yıllık değer artış oranı en yüksek olan şehirler sırasıyla Hatay, Ankara ve Elazığ oldu. Hatay'da konut fiyatları son bir yılda yüzde 165 arttı, ortalama konut satış fiyatı 2 milyon 640 bin 330 TL oldu. Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, konut fiyatlarında önemli bir düşüş beklenmediğini belirterek, “Ancak yüksek segment olarak tanımlayabileceğimiz lüks konutların fiyatlarında bir düşüş trendi söz konusu olabilir” diye konuştu.

Muğla'da ortalama konut fiyatı 6 milyon TL'yi, İstanbul'da 4 milyon TL'yi geçti.