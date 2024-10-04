Konut piyasasında ‘paylı’ dönem Başladı

Sinpaş GYO, küçük biri­kimlerle kredisiz ve fa­izsiz ev sahibi olmak is­teyenlere yönelik ‘paylı gayri­menkul’ modelini geliştirdi. Gayrimenkul yatırımını daha erişilebilir hale getirerek yatı­rımcılara farklı fırsatlar sunma amacı taşıyan bu modelde, fiya­tı 10 milyon TL ve altı olan ko­nutlarda 10, 10 milyon TL üze­rinde olan konutlarda 20 eşit pay sunulacak.

Müşterek tapu verilen konutlar, satıştan sonra 3 ay içerisinde kiraya verilecek ve kira geliri pay sahipleri ara­sında eşit dağıtılacak. Paylı ko­nutu, paydaşlardan biri satmak istediği takdirde 6 yılın sonun­da da evlerin satış bedeli üze­rinden kazanılacak değer artı­şına göre satılıp yeni paylara gi­rilebilecek. Projeye ilk etapta bitmiş bin 200 konut dahil edi­lecek. Proje İstanbul, Ankara, Bursa ve Denizli’de başladı.

Hemen teslim projelerde uygulanacak

Sinpaş Yönetim Kurulu Baş­kan Vekili Ahmet Çelik, gayri­menkul sektöründe ses geti­recek yeni sistem sayesinde, hem düşük bütçeleriyle “Na­sıl gayrimenkul yatırımı ya­pabilirim” diyen küçük yatı­rımcılara hem de mevcut ya­tırımlarını çeşitlendirmek isteyenlere farklı seçenekler sunduklarını belirtti.

Çelik, “Yaparsa Sinpaş Yapar” diye­rek hayata geçirdikleri bu mo­delle, ev sahibi olma hayalle­rini gerçeğe dönüştürmeyi ve karlı yatırım yapmayı hedef­leyenlere bir fırsat sunmayı amaçladıklarını söyledi. Çe­lik, “Küçük-büyük tüm yatı­rımcılar için sunduğumuz bu model, esnek ve erişilebilir ko­nut yatırımı fırsatını daha ileri bir noktaya taşıyor.

Paylı gay­rimenkul sistemi, hemen tes­lim projelerde uygulanmaya başlayacak. Böylece yatırım­cılar, bütçelerine uygun alter­natiflerle ve diledikleri oranda paylarla, hızlı bir şekilde gay­rimenkul sahibi olabilecekler. Ayrıca, bu modelin getirdiği esneklik sayesinde, bir konu­tun tamamını alabilecek güce sahip olan yatırımcılar, tek bir yerden ev almak yerine diler­lerse farklı projelere yatırım yaparak çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturabilecekler”

13 yeni projede elde kalanlar dahil edilecek

Sinpaş olarak devam eden 13 projelerinin olduğunu ak­taran Çelik, bu projeler bitti­ğinde de satılmayan konutlar kalırsa paylı sisteme dahil edi­leceğini belirtti. Paylı sistem­de payların sözleşme ile alınıp devredilebileceğini açıklayan Çelik, sistem detayları hak­kında şunları söyledi: “Yatı­rımcılar, yeni nesil modelimiz ile bankasız ve faizsiz ev sahi­bi olma şansı yakalayacaklar.

Satış fiyatı 10 milyon TL’nin altında olan gayrimenkulleri 10 paya bölerek satışa sunaca­ğız. Peşin satış fiyatı 10 milyon TL ve üstünde olan gayrimen­kuller ise 20 eşit paya kadar bölünebilecek. Bu yapı, yatı­rımcılar için daha erişilebilir ve esnek bir yatırım imkanı sağlayacak. Yatırımcı, payını elinde tuttuğu sürece konutun kira gelirinden payı oranında yararlanacak. Payı aldıktan üç ay sonra kira getirisi elde et­meye başlayacak.”

Online pazardan satış yapılabilecek

Paylı gayrimenkul sayesin­de, yatırımcılara çeşitlendi­rilmiş bir portföy sundukla­rını belirten Çelik, “Yatırım­cılar, İstanbul, Ankara, Bursa ve Denizli’de paylı gayrimen­kul portföyünde bulunan he­men teslim evlerden istedik­leri adette pay alma imkanına sahip olacak. Ayrıca, diler­seler de yine kurulacak onli­ne pazar yeri üzerinden, 1 yıl sonra paylarını diğer yatırım­cılara satabilecek veya ellerin­deki payları, Sinpaş’ın belir­leyeceği projelerinden yeni ev alımında peşinat olarak kul­lanabilecekler” diye konuştu. Pay sahiplerine kiracı bulma, kiracı uygunluk kontrolü, söz­leşme yönetimi ve tahsilat gi­bi süreçler, Sinpaş paylı gay­rimenkule hizmet veren kira­lama alanında uzman emlak gayrimenkul şirketleri tara­fından yürütülecek.

“Gayrimenkul her zaman güvenli yatırım”

Gayrimenkulün, her dönemde en çok kazandıran yatırım aracı olduğunun altını çizen Ahmet Çelik, “Oransal olarak da baktığımızda da son 5 yılda bütün Sinpaş konutlarının yüzde 1412 oranında ortalama değer artışı gösterirken güçlü yatırım enstrümanı olarak bilinen dolar yüzde 496, mevduat ise yüzde 236 kazanç sağlamışlardır. Dolayısıyla yıllar da geçse gayrimenkul her zaman en güvenli yatırım araçlarının başında geliyor. Bugün evini satıp faize yatıranlar tekrar konut almak istediğinde çok zorlanacak. Bu faiz ortamında konut fiyatları da artmaya devam edecek” dedi.

“Bu maliyetlerle sosyal konut üretmek zor”

Artan faizler yüzünden Türkiye’de konut satışlarının düştüğünü söyleyen Ahmet Çelik, “Yıllık satılması gereken birinci el konut adedi 700-750 bin iken geçen yıl 350 bin konut satıldı. Bu yıl 300 bini ancak bulur. Bu maliyetler altında sosyal konut üretmek de çok zor. Arsa maliyetleri yüzde 40’ın üzerinde. Bu noktada kamu devreye girip uygun arsa üretirse sosyal konut projeleri devreye girebilir” dedi.