Konut piyasasında ‘paylı’ dönem Başladı
Gayrimenkul yatırımını daha erişilebilir hale getirerek yatırımcılara farklı fırsatlar sunma amacı taşıyan Sinpaş GYO, paylı gayrimenkul modelini devreye aldı.
Sinpaş GYO, küçük birikimlerle kredisiz ve faizsiz ev sahibi olmak isteyenlere yönelik ‘paylı gayrimenkul’ modelini geliştirdi. Gayrimenkul yatırımını daha erişilebilir hale getirerek yatırımcılara farklı fırsatlar sunma amacı taşıyan bu modelde, fiyatı 10 milyon TL ve altı olan konutlarda 10, 10 milyon TL üzerinde olan konutlarda 20 eşit pay sunulacak.
Müşterek tapu verilen konutlar, satıştan sonra 3 ay içerisinde kiraya verilecek ve kira geliri pay sahipleri arasında eşit dağıtılacak. Paylı konutu, paydaşlardan biri satmak istediği takdirde 6 yılın sonunda da evlerin satış bedeli üzerinden kazanılacak değer artışına göre satılıp yeni paylara girilebilecek. Projeye ilk etapta bitmiş bin 200 konut dahil edilecek. Proje İstanbul, Ankara, Bursa ve Denizli’de başladı.
Hemen teslim projelerde uygulanacak
Sinpaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, gayrimenkul sektöründe ses getirecek yeni sistem sayesinde, hem düşük bütçeleriyle “Nasıl gayrimenkul yatırımı yapabilirim” diyen küçük yatırımcılara hem de mevcut yatırımlarını çeşitlendirmek isteyenlere farklı seçenekler sunduklarını belirtti.
Çelik, “Yaparsa Sinpaş Yapar” diyerek hayata geçirdikleri bu modelle, ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi ve karlı yatırım yapmayı hedefleyenlere bir fırsat sunmayı amaçladıklarını söyledi. Çelik, “Küçük-büyük tüm yatırımcılar için sunduğumuz bu model, esnek ve erişilebilir konut yatırımı fırsatını daha ileri bir noktaya taşıyor.
Paylı gayrimenkul sistemi, hemen teslim projelerde uygulanmaya başlayacak. Böylece yatırımcılar, bütçelerine uygun alternatiflerle ve diledikleri oranda paylarla, hızlı bir şekilde gayrimenkul sahibi olabilecekler. Ayrıca, bu modelin getirdiği esneklik sayesinde, bir konutun tamamını alabilecek güce sahip olan yatırımcılar, tek bir yerden ev almak yerine dilerlerse farklı projelere yatırım yaparak çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturabilecekler”
13 yeni projede elde kalanlar dahil edilecek
Sinpaş olarak devam eden 13 projelerinin olduğunu aktaran Çelik, bu projeler bittiğinde de satılmayan konutlar kalırsa paylı sisteme dahil edileceğini belirtti. Paylı sistemde payların sözleşme ile alınıp devredilebileceğini açıklayan Çelik, sistem detayları hakkında şunları söyledi: “Yatırımcılar, yeni nesil modelimiz ile bankasız ve faizsiz ev sahibi olma şansı yakalayacaklar.
Satış fiyatı 10 milyon TL’nin altında olan gayrimenkulleri 10 paya bölerek satışa sunacağız. Peşin satış fiyatı 10 milyon TL ve üstünde olan gayrimenkuller ise 20 eşit paya kadar bölünebilecek. Bu yapı, yatırımcılar için daha erişilebilir ve esnek bir yatırım imkanı sağlayacak. Yatırımcı, payını elinde tuttuğu sürece konutun kira gelirinden payı oranında yararlanacak. Payı aldıktan üç ay sonra kira getirisi elde etmeye başlayacak.”
Online pazardan satış yapılabilecek
Paylı gayrimenkul sayesinde, yatırımcılara çeşitlendirilmiş bir portföy sunduklarını belirten Çelik, “Yatırımcılar, İstanbul, Ankara, Bursa ve Denizli’de paylı gayrimenkul portföyünde bulunan hemen teslim evlerden istedikleri adette pay alma imkanına sahip olacak. Ayrıca, dilerseler de yine kurulacak online pazar yeri üzerinden, 1 yıl sonra paylarını diğer yatırımcılara satabilecek veya ellerindeki payları, Sinpaş’ın belirleyeceği projelerinden yeni ev alımında peşinat olarak kullanabilecekler” diye konuştu. Pay sahiplerine kiracı bulma, kiracı uygunluk kontrolü, sözleşme yönetimi ve tahsilat gibi süreçler, Sinpaş paylı gayrimenkule hizmet veren kiralama alanında uzman emlak gayrimenkul şirketleri tarafından yürütülecek.
“Gayrimenkul her zaman güvenli yatırım”
Gayrimenkulün, her dönemde en çok kazandıran yatırım aracı olduğunun altını çizen Ahmet Çelik, “Oransal olarak da baktığımızda da son 5 yılda bütün Sinpaş konutlarının yüzde 1412 oranında ortalama değer artışı gösterirken güçlü yatırım enstrümanı olarak bilinen dolar yüzde 496, mevduat ise yüzde 236 kazanç sağlamışlardır. Dolayısıyla yıllar da geçse gayrimenkul her zaman en güvenli yatırım araçlarının başında geliyor. Bugün evini satıp faize yatıranlar tekrar konut almak istediğinde çok zorlanacak. Bu faiz ortamında konut fiyatları da artmaya devam edecek” dedi.
“Bu maliyetlerle sosyal konut üretmek zor”
Artan faizler yüzünden Türkiye’de konut satışlarının düştüğünü söyleyen Ahmet Çelik, “Yıllık satılması gereken birinci el konut adedi 700-750 bin iken geçen yıl 350 bin konut satıldı. Bu yıl 300 bini ancak bulur. Bu maliyetler altında sosyal konut üretmek de çok zor. Arsa maliyetleri yüzde 40’ın üzerinde. Bu noktada kamu devreye girip uygun arsa üretirse sosyal konut projeleri devreye girebilir” dedi.