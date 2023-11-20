Konut satışlar ekimde düştü; en popüler ilçe Beylikdüzü

Emlakjet, Türkiye geneline ilişkin ekim ayı emlak verilerini yayınladı.

Buna göre konut satışları ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 azalarak 93 bin 761'e gerilerken, 10 ayda yüzde 14,3 düşüşle 993 bin 835 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları yüzde 58 azalış göstererek 5 bin 577 olurken, ipotekli satışların toplamdan aldığı pay yüzde 5,9'a geriledi.

Kiralık fiyatları geriledi

Türkiye genelinde ekimde önceki aya göre satılık fiyatlarında artış görülmezken, kiralık konut fiyatları yüzde 4 düştü. Kiralık fiyatlarında önceki ay da yüzde 4'lük düşüş yaşanmıştı. Kiralık-satılık konut arama trendi ekimde satılık konut lehine yükselişe geçti ve aramaların yüzde 56’sı satılık, yüzde 44'ü ise kiralık konutlar için yapıldı.

En çok konut aranan iller arasında İstanbul ilk sırada yer alırken, megakent ilk kez hem satılık hem de aylık fiyat değişiminde görülen düşüşle dikkati çekti. Ekimde İstanbul'da önceki aya göre satılık konut fiyatları yüzde 1, kiralıklar ise yüzde 3 düştü.

En popüler ilçeler

En çok arama yapılan ilk 10'da satılık konutların fiyatı 4 ilde, kiralıkların ise 6 kentte düşüş gösterdi. Kiraların en çok düştüğü il yüzde 6 ile Antalya oldu. Beylikdüzü, ilçeler arasında konut arama sıralamasında lider olurken, onu Çankaya ve Bursa Osmangazi izledi.