Konut satışları, son 8 yılın en düşük seviyesinde

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, “Konut satışları 11 aylık dönemde toplam 1.087.349 adetle 2015'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Böylece konut satışları 2023'te %15 oranında gerileme kaydetti. 2023'te görülen gerilemede en dikkat çekici veri, ipotekli satışların toplam satışlar içindeki oranının bugüne kadarki en düşük seviyesi olan %16’ya gerilemesi oldu. 11 aylık dönemde; ilk kez satılan konut adedi 328 bin 299, ipotekli olarak satılan konut adedi 171 bin 706, iş günü başına konut satış adedi ise 4 bin 687 olarak gerçekleşti” dedi.

2024'ün önemli konu başlıklarından birinin konut fiyatlarındaki hızlı artış olduğuna işaret eden Maya, “Yıllık nominal konut fiyat artışı %86,5 seviyesinde olurken, yıllık reel konut fiyat artışı %15,6, Türkiye geneli ortalama birim fiyat 30 bin 36 TL/ metrekare olarak gerçekleşti. 2022 itibarıyla konut sahipliği oranı ise %56,7, kiracı oranı%27,2 11 aylık dönemde konut satışlarındaki yıllık azalma da – %14,9 seviyesinde meydana geldi” diye konuştu Göç konusunun konut piyasasında bir diğer önemli veri olduğuna dikkat çeken Maya, “Son altı yılda ortalama 200 bin net göç alındı.

Konut fiyat artışlarının hızlı bir şekilde görüldüğü Antalya ise son iki yılda yaklaşık 85 bin net göç aldı” dedi. 2024'e ilişkin sektör beklentilerini paylaşan Maya, konut kredilerindeki sıkılaşmanın devam etmesi durumunda konut piyasasında yavaşlamanın sürebileceğini ifade etti. Maya,“İlk kez ev satın alacaklara sağlanacak teşvikler kira piyasası üzerindeki baskının hafifletilmesi açısından kritik önem taşıyor" ifadelerini kullandı.