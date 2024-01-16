"Konut talebi ikinci çeyrekten itibaren artar"

Kuşadası’nda lüks konut üretimi gerçekleştiren ve bugüne kadar 400 aileyi ev sahibi yapan Fuyapı, konut arzına yatırımlarına sürdürecek.

Bugün konut fiyatlarındaki artışta en büyük etkenin arz yetersizliği olduğunu, geçmiş dönemde yıllık yaklaşık 900 bin adet olan konut üretiminin, son yıllarda 600 bin adete kadar gerilediğinin altını çizen Ünsal, önümüzdeki 2025-2035 yıllarında 4 bin bağımsız bölüm ile konut üretimini daha da artıracaklarını söyledi.

Sektördeki gelişmeleri, projelerini ve yeni hedeflerine ilişkin sorularımızı Fuyapı Yönetim Kurulu Başkanı Özer Ünsal yanıtladı. Sektöre ilk adımı 2009 yılında Jotun Boya ile attıklarını ve 2014 yılında Fuyapı’yı kurarak, Kuşadası’nda çevre dostu, lüks konutlar inşa ettiğini söyleyen Ünsal, “Bugün toplamda 103 bin metrekarelik bir alanda 400 bağımız bölüm inşaat ederek, sahiplerine teslim ettik” dedi.

Green Concept’de teslimlere başladık

Şu anda Kuşadası’nda villa ve lüks konut projelerini tüm hızıyla sürdürdüklerini açıklayan Özer Ünsal, “Şu anda Green Concept projemizde teslimlere başladık. Idealife ve Citylife projelerimizde de üretim, teslim olacak şekilde tüm hızıyla sürüyor” bilgisini verdi. Türkiye’de yıllık konut ihtiyacının yaklaşık 900 bin olmasına rağmen, son yıllarda ortalama 600 bin konut üretildiğine işaret eden Ünsal, “O nedenle düşük üretiminin, konut fiyatlarını artıran en büyük etken olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

10 yılda 4.000 konut arzı

Konut arzının önemine işaret eden Ünsal, hedeflerini şöyle açıkladı: “Gayrimenkul ihtiyacını göz önünde bulundurarak, 2025-2035 yılları arasında Kuşadası, Çeşme, Bodrum ve Antalya bölgelerinde de olmak üzere 4.000 bağımsız bölüm ile konut üretimini daha da artırıp, ülkemizdeki konut yatırımını artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde hedefimiz, farklı bölgelerde de faaliyet göstererek toplamda 1 milyon metrekarelik alanda yaşam alanları oluşturmak.

Bu doğrultuda tüm ekibimizle birlikte çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.” Talep konusuna da değinen Ünsal, “Konut projelerimize, gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından gelen misafirlerimizin gösterdiği ilgiden çok memnunuz. Bugüne kadar toplamda 400 aileye huzurlu yaşam alanları sunduk” diye konuştu.

Talep devam edecek

Krediye erişim zorluğunun sektöre etkilerine de değinen Ünsal, sektörün 2024 yılı beklentilerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Faizlerin yükselmesi ile oluşan krediye erişim zorluğu gayrimenkul sektöründeki hareketliliği oldukça azalttı. Buna karşın, konutun, tüm yatırım araçları arasında en güvenli liman olma statüsü hiçbir zaman değişmeyecektir. Artan nüfus ve göçle oluşan ihtiyacı göz önüne aldığımızda, konuta talebin devam edeceği bir gerçek.

Gayrimenkul sektörünün, 2024 yılında da yoluna hız kesmeden devam edeceğine ve ikinci çeyrekten itibaren iç ve dış taleplerin artacağına inanıyorum. Dolayısıyla kredi kaynaklı daralmaların azalacağını ve sektörün alışılan dinamiğine döneceğini düşünüyorum.”