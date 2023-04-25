Konutta talep ‘şarjlı ev’e kayıyor

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Elektrikli araç piyasasında yaşanan hareketlilik birçok alanda trendin değişmesine yol açıyor. Akaryakıt istasyonlarından belediye park alanlarına kadar hemen her alanda şarj istasyonlarına yönelik yatırımlar hızlanırken, konut ve ofis satın almalarında da trend şarjlı yapılara kayıyor.

2023 itibariyle 350 milyon dolar yatırım alan elektrikli araç şarj hizmetleri pazarının 2030’da 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 2034’te araç alımlarının yüzde 90’ının elektrikli olacağı öngörülürken insanların, şarj sistemine kolay ulaşımı sağlayan konutlara yönelmesi kaçınılmaz görünüyor.

Kas: Site yönetimlerine talep artıyor

Özellikle son 20 yılda değişen teknolojilerin konutlarda uygulanmasının satın alma tercihlerini etkilediğini ifade eden Emlak Uzmanı Nilüfer Kas, özellikle markalı konut ve rezidanslarda yaşayanların teknolojik alt yapı nedeniyle kararlarını ona göre verdiklerini kaydetti.

Konut satışları ile araç satışlarının paralellik gösterdiğini söyleyen Kas, “Son birkaç yılda özellikle elektrikli araçlara olan ilgi arttı. Birçok araç sahibi ya kendi olanaklarıyla istasyon oluşturuyor ya da istasyonu olan evleri tercih ediyor” dedi.

Site yönetimlerine bu konudaki taleplerin arttığını kaydeden Kas, “Çünkü bu tür altyapısı olmayan sitelerde 30’uncu katta oturan birinin şarj ünitesini kendi kendine oluşturma şansı az. Bu nedenle elektrikli araç altyapısı olan projelerin aynı yönde araç tercihi olan vatandaşlar tarafından daha fazla ilgi görecek” diye konuştu.

Abdik: Tercihler sistemi olan evlere kayıyor

Türkiye’de elektrikli araç pazarının ciddi bir kazandığını söyleyen BinBin CEO’su Kadir Abdik, bunun etkilerinin de birçok sektörde görülmeye başladığını belirtti. “Büyük siteler otopark alanlarına elektrikli şarj üniteleri yerleştirmeye başladı bu uygulamanın önümüzdeki dönemde daha da artacak” diyen Abdik’e göre, site ya da toplu alanlarda yaşamayan kişiler de binalarının bu ünitelerin takılmasına elverişli olmasını tercih kriteri olarak koymaya başlayacak.

“Emlak piyasasının yanı sıra elektrikli araç dönüşümü en çok akar yakıt sektörünü etkileyecek” diyen Abdik, sözlerine “2034 yılında elektrikli araçların motorlu araç satışlarının dörtte üçünü kapsaması bekleniyor, bu ön görüye paralel akar yakıt şirketleri de yatırımlarını elektrikli araç şarj istasyonlarına doğru kaydırıyor” diye devam etti.

Türkiye’de elektrikli araç şarj istasyonu işletmeciliği için lisans almış 100’den fazla şirket bulunduğunu aktaran Kadir Abdik, “2022 verilerine göre ülkemizde kamuya açık şarj istasyonu miktarı 4 bin civarında, bu sayının 2023 sonunda 13 bine ulaşması bekleniyor” dedi. Abdik, 2023’ün sadece ilk 3 ayında 4 bin 670 adet elektrikli araç satıldığını hatırlattı.

Q Charge 81 ilde hizmet verecek

Büyüyen Türkiye elektrikli araç şarj pazarına Q Charge markasıyla giren BinBin, İstanbul’un yanı sıra eş zamanlı olarak Anadolu’da da istasyonlar kuruyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Samsun, Sinop, Tokat, Yozgat, Amasya, Çorum, Kırıkkale, Bartın, Bolu, Düzce, Sakarya, Yalova ve Zonguldak’ta kuracağı 73 istasyon için teşvik alan Q Charge, 2023 sonun kadar 81 ile ulaşmayı hedefliyor. 40 istasyonunu mayıs sonunda 100’e çıkaracak olan şirket, müşterilerinin bu istasyonlardan faydalanabilmesi için uygulamasını da yakında devreye alacak.