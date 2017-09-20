"Konuttaki KDV ile büyük aileleri cezalandırıyoruz"

20 Eylül 2017

LEYLA İLHAN



Bu yıl içinde yatırım değeri 6 milyar lirayı bulan 8 projeyi satışa çıkaran Mesa, dün yaptığı toplantıyla yılı değerlendirdi. Toplantıda konuşan Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, lokomotif sektör olan gayrimenkul sektöründe sürdürülebilirliğin önemli olduğuna işaret etti. Bu konuda öncelikli sorunlarının KDV olduğunu belirten Boysanoğlu, “Hükümetin bunlara dokunmasıyla sektör ya atlıyor yada bocalıyor. Ortaya çıkan son emlak değerlemeleri nedeniyle dünya kadar sorun çıktı” diye konuştu.



Türkiye’de bu sorunun büyük konutlara da yansıdığını ifade eden Boysanoğlu, “Türkiye’de 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda KDV oranı yüzde 18 olarak uygulanıyor. Bir taraftan üç çocuk teşvik edilirken, konutun büyüklüğü nedeniyle de büyük aileler cezalandırılıyor. 3 çocuklu bir aile için 4 odalı bir ev bulmak zorlaşıyor. Konutun ihtiyacının olduğu ülkemizde bu doğru değil. Örneğin iş yaptığımız Polonya’da KDV yüzde 8. Konutların ortalama büyüklükleri 50 metrekare. Ancak 170 metrekarelik büyük konutlarda KDV artıyor. Bizim de 200 metrekare üzerinde bunu yapıyor olmamız gerek” diye konuştu.



Bankalar projenin durumuna göre kredi vermeli



Türkiye’de bankaların krediyi aldığı an şirkete yatırdığını aktaran Boysanoğlu bunun yerine projenin durumuna göre bankaların kredi vermesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu: “Avrupa ve Polonya’da konut ihtiyacı olan ülkelerde banka her noktada etkili. Örneğin belli bir avans veriyor. Geri kalanını ise projenin durumuna göre kredi olarak veriyor ya da müşteriden alıp geliştiriciye veriyor. Böylece aldığı kısmı kadar vergi ödüyor. Ayrıca kaç tane ev, kaçtane otopark hatta depo satıldığını görebiliyorsunuz. İstatistiki bilgiler yapının sigortası olduğu için bunun geliştirilmesi lazım” dedi.



Yassıada’nın peyzajını yapıyor



Firma olarak Yassıada’da yürütülen projenin taaahüüt işini aldıklarını aktaran Boysanoğlu, “Yassıada’ da ilerlemiş kaba aldık. Adanın peyzajını yapıyoruz. Devletin korumasında olduğu halde hala iskele ruhsatı alınamıyor. İskeleyi yapınca bizim işimiz bitecek. İç mimariye biz bakmıyoruz” diye konuştu. Boysanoğlu, Adadaki müzede o dönemde yaşananların ise similasyonla canlandırılacağını da belirtti.

Boysanoğlu, Ayrıca ihalesi yapılacak Sivriada projesi olduğunu, proje kapsamında 1500 kişilik bir kongre alanın planlandığını ifade etti.

Yeni Mesa, projelerinin toplamda 800 bin metrekareyi aşkın bir inşaat alanına sahip olduğunu ve tamamına yakını konut olmak üzere toplam 4.300 adet bağımsız bölümden oluşacağını belirten Mesa Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mert Boysanoğlu, “Projelerimiz, tabanda yaklaşık 3 bin TL, tavanda ise 22 bin TL aralığında değişen ortalama metrekare fiyatları ile oldukça geniş bir yelpazeye hitap ediyor. Bu sekiz projemiz, toplamda ise yaklaşık 6 milyar TL’lik bir büyüklük oluşturacak” dedi.