Kursiyer emlakçılar sertifikalarını aldı

Müjde DEMİR

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, emlakçılık mesleğini yapmaya hak kazanan kursiyerlerin üniversite mezunu olanlar için 6 ay, lise mezunu olanlar için ise 1 yıl staj şartının ardından sigorta bildirgeleriyle Ticaret Bakanlığı’na müracaat ederek mesleğe adım atabileceklerini söyledi.

Emlak sektörü kabuk değiştiriyor

Emlakçılık sektörünün kabuk değiştirdiğine dikkat çeken Canpolat, “Yetkilendirme sözleşmesi olmadan internet portallarına ve sosyal medyaya ilan girişi artık yasaklandı.

Ayrıca Ticaret Bakanlığı 600 adet yapay zeka robotunu denetimlerde ve ilanları kontrolde kullanarak Türkiye genelinde çok ciddi denetimlere başlıyor” diye konuştu. Yabancılarla ilgili bir diğer gelişmeye de değinen Canpolat, “Yurt dışından özellikle Rusya ve Ukrayna'dan gelen yabancıların Türkiye'de ikamet edebilmeleri için önceden 75 bin dolara gayrimenkul almaları gerekirken hükümet bu rakamı 200 bin dolara çıkardı.

Bu durum, yabancıların Türkiye'de, Mersin'de ve diğer illerde mülk edinmesini zorlaştırdı. Yabancının yatırım yapmasının önünde bir engel olan artışın yabancılara iş ya da inşaat yapan müteahhitlerin de zor duruma düşmelerine sebebiyet verdi. Haliyle yabancılara olan satışlar yavaşlayınca sektörümüz biraz daha sıkıntıya girecek” diye konuştu.