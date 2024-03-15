Kuzey Kıbrıs’ta konut yatırımına yabancı akını

Hamide HANGÜL

İtalya’ya bağlı Sicilya ve Sardinya’dan sonra Akdeniz’in üçüncü büyük adası Kıbrıs, son dönemde inşaat projeleri ve yatırımcı ilgisiyle dikkat çekiyor.

Sıcak iklimi, 300 gün turizm potansiyeli, emlak fiyatlarının Avrupa’ya göre daha düşük olması ve poundla kira getirisiyle cezbeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), yabancı konut alıcılarının akınına uğruyor. Ada’da yerli, yabancı yaklaşık 30’u büyük olmak üzere, irili ufaklı birçok müteahhidin 100’lerce daireyi aşan konut projeleri sürüyor. Artan talep ise gayrimenkul fiyatlarını 3’ye katlıyor.

Böylelikle 1+1 satılık daireler 55 bin pounddan (2.2 milyon TL), 95 bin-120 bin pounda (3,91 milyon TL4.9 milyon TL) çıktı. Kiralar da 400 pounddan 650 pounda ulaştı. Ancak fiyatlar, halen Güney Kıbrıs’ın çok gerisinde. Örneğin, Limasol’da denize sıfır 1+ 1 dairenin metrekaresi ortalama 14 bin 400 Euro olurken, Kuzey’de 2 bin 500-3.000 bin pound (3 bin 512 Euro) seviyesinde.

Ada’da yıldızı parlayan İskele’nin yanı sıra, Girne, Gazimağusa, Esentepe ve Gaziveren yatırımcıların gözdesi. En fazla Rusya, İran ve Avrupa’dan talep geliyor. Bu ülkeleri daha sonra Türkler takip ediyor. KKTC’ye yatırımcı ilgisini, konut talebini ve fiyatları KKTC’de Emlak ve Yatırım Danışmanı Özge Özler ile konuştuk.

Almanya’dan ciddi talep var

KKTC’ye son yıllarda yabancı konut yatırımcılarının büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Özge Özler, Ada’nın, Avrupa’nın radarında olduğunu belirterek, “Özellikle Almanya’dan çok ciddi talep aldık. Macaristan var. Son dönemde Polonya, Litvanya ülkelerinden de yatırım yapıyorlar” dedi.

KKTC’de özellikle yeni gelişen bölgelerde yaklaşık 30 büyük müteahhit firmasının konut projeleri geliştirdiğini söyleyen Özler, “Onların dışında aktif rol alan küçük firmalar da mevcut. Özellikle büyük firmaların projelerinin dünya ülkelerine tanıtımı ve satışı yapılıyor” diye konuştu. KKTC’de, pandemiden sonra İskele bölgesine ciddi bir ilgi olduğuna işaret eden Özler, Forbes’ta da İskele Long Beach’ın en güzel sahil gösterildiğine dikkat çekti.

Ancak İskele’de çok fazla yapılaşmanın devam ettiğini belirten Özler, “O nedenle alt yapı problemi oluşmaya başladı” dedi. Konut alıcısının İskele bölgesinin yanı sıra, Girne Esentepe ve Gaziveren’e de ilgi gösterdiğini işaret eden Özler, Rusya, İran ve Avrupa vatandaşların ilk üç sırada geldiğini, İskele’de ise Türk yatırımcı oranının yüzde 30-40’ı bulduğunu kaydetti.

Talep döviz getirisinden ‘değer artışına’ kaydı

Konut yatırımcılarının ilk başta dövizle kira getirisi için Ada’yı tercih ettiğini belirten Özler, “Şu anda farkındalık değer artışına kaydı. Çünkü değer artışı, dövizle kira getirisinden çok daha kârlı. Taleple birlikte ciddi bir değer artışı var. Bazı bölgelerde fiyat artışı yüzde 100’ü gördü” dedi. Yatırımcı için cazip olan Gaziveren’de de fiyatlarda yüzde 50 artış beklendiğini söyleyen Özler, “Çünkü bölgeye ciddi talep var” diye konuştu.

Kiralara da değinen Özge Özler, şu bilgileri verdi: “Örneğin, Girne merkezde 1+1 bir daire 600 pounddan başlıyor. Yine, 2 bin 500 – 3 bin pounda da kiralık, penthouses daireler var” dedi. Türklerin en çok yatırım için konut aldığını söyleyen Özler, “Ancak çok ilginç bir durum var. Önce daireyi alıyor, birkaç yıl sonra Kıbrıs’a yerleşmeye karar veriyorlar” dedi.

Turizme kiralama çok kârlı

KKTC’nin turizm ve eğitim adası olduğunu vurgulayan Özge Özler, sözlerini şöyle sürdürdü: “21 üniversite, 100 binden fazla öğrenci var. Beş yıldızlı çok sayıda otel var. Girne, Lefkoşa, Gazimağusa gibi merkez bölgelerde sürekli kiralık ihtiyacı doğuyor. O nedenle bu bölgelerde inşaatlar sürüyor” dedi.

Turistik amaçlı kiralamaların da ilgi gördüğüne işaret eden Özler, kısa süreli kiralamaların kârlılık için çok avantajlı olduğunu, bazı bölgelerde turizm gün sayısının 300 gün üzerinden hesaplandığını vurguladı. Ayrıca, Esentepe’de marina projesi inşa edileceğini belirten Özler, “Proje bittiğinde Bodrum’un Yalıkavak’ı olacak, değeri artacak” dedi.

Fiyat makası daralmalı

Kuzey ve Güney karşılaştırıldığında fiyatlarda ciddi fark olduğuna işaret eden Özge Özler, “Örneğin Güney’de Limasol’da denize sıfır 1+1’lerin ortalama metrekare fiyatı 14.400 Euro. Bizde 2 bin 500-3.000 pound (3 bin 512 Euro) seviyesinde. Akdeniz ülkelerine göre baktığımızda, metrekare fiyatları Kuzey Kıbrıs’ta 7’de 1. Bu makas mutlaka daralmalı” dedi.

Güney’de fiyatların yüksek olmasının AB üyeliğinin etkili olduğunu, ancak pandemi sonra Kuzey’de yatırım değerinin artmaya başladığını dile getiren Özler, talep ve yeni projelerle bu artışın süreceğini sözlerine ekledi.