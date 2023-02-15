Mersin’de kiralık ve satılık ev fiyatları uçuşta

Müjde DEMİR

Fiyatların artmasına tepki gösteren Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Canpolat “Depremi fırsata çeviren ev sahipleri,5 bin TL’lik evi 12 bin TL’ye, 1+1 evin kiralarını ise 9 bin TL ‘ye yükseltmektedir. Bu bir vicdansızlıktır. Buradan tüm ev sahiplerine sesleniyorum evlerinizi değerinin üstünde kiraya vermeyin. Mersin Emlakçılar Odası olarak üyelerimize ve meslektaşlarımıza sesleniyorum, ahlaklı ve vicdanlı bir şekilde fiyatları yükseltmeden evleri kiraya verin. Art niyetli ve yüksek fahişle kira fiyatları ile karşılaşan tüm depremzedeler kurumumuza şikâyette bulunarak dilekçe versinler. Bizler de Ticaret Bakanlığına Maliye Bakanlığına gerekli adli mercilere suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

200-250 bin göç aldı

Şu an özellikle Adıyaman, Hatay, Antep, Malatya, Kahramanmaraş’tan 200-250 bine yakın göçün geldiğinin tahmin edildiğini, Mersin’in konut, gıda ve diğer ihtiyaçlar bakımından bu yükün altından kalkamayacağını belirten Canpolat, “10 ilin toplam nüfusu 15 milyona yakındır. 1 milyonluk nüfusun hareketli göç ettiğini düşünelim ve bu nüfus bir şehre yoğunlaşırsa orada yığılma olur. Yerel yönetimler tarafından bu göçün koordineli bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Göçün, batı bölgelerdeki iller ile beraber İç Anadolu bölgesine düzenli paylaştırılarak yerleştirilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Pek çok duyarlı insan da var

Başkan Canpolat, Mersin’de 4 yıl öncesine kadar yüzde 30- 40 oranında boş konut olduğunu, Nükleer Santralin yapımı, Ukrayna-Rusya savaşı, Suriye savaşı sebebiyle yaşanan göçle beraber boş konutların yüzde 10’larda olduğunu hatırlatarak, “Boş konutlarda şu anki taleplerle dolmuş durumda. Depremzedelere kucak açacağız, yaralarını saracağız. Mersin Emlakçılar Odası olarak, üyelerimiz ve meslektaşlarımızın tamamı çağrılarımıza kulak vererek, depremzedelerimize güzel bir vefa örneği göstererek, gerekirse komisyon, ücret bedeli, depozito almıyorlar. Duyarlı ev sahiplerimiz yeri geliyor kira almıyor, kirayı düşürüyor” dedi.

Başkan Canpolat ayrıca, Mersin’de 7-8 yıldır süren 1/1000’lik, 1/5000’lik imar planlarının hayata geçirilmesinin gerekliliğine dikkat çekerek, “Müteahhitlerimizin de bir an önce konut üretimine başlamasıyla arz ve talep dengesizliği giderilerek yüksek fiyatların da bir nebze olsa aşağı çekilmesinde rol oynayacaktır” dedi.

Soylu Emlak Gayrimenkul Danışmanı Çağatay Kırlangıç da, “Hatay’dan gelen depremzedeler geçici süreliğine eşyalı kiralık ev talebinde bulunuyorlar. Fakat Mersin merkezdeki konutlar bunun için yeterli değil. Şu anda Tömük ve Erdemli’ye bakıyoruz, 2+1 ve 4+1 arası eşyalı dairelerin kirası 8 bin ile 20 bin arası değişiyor. Çok fazla talep var, günlük 500 kişi arıyor. Fahiş fiyat üzerinden evlerini kiraya vermek isteyen ev sahipleri oluyor, bizler onlarla çalışmıyoruz” diye konuştu.